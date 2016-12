Dags för årets annandagsbandy

FAKTA



11:00:

GT/76 Bandy – Berget BK (division 1 östra)

12:00:

WT Bandy 2010 – Uppsala BoIS (division 1 nedre Norrland)

AIK Bandy – SIF Norrtelje (division 1 östra)

13.00:

UNIK Bandy – Gustavsbergs IF BK (allsvenskan, norr)

Frillesås BK – IFK Kungälv (allsvenskan, syd)

Derby/Linköping BK – Åtvidabergs BK (division 1 mellersta)

Skövde BK – Otterbäckens BK (divisin 1 västra)

13:15:

Gripen/Trollhättan BK – IFK Vänersborg (elitserien)

Peace & Love City – Falu BS Bandy (allsvenskan, norr)

Västanfors IF Bandy – IFK Rättvik (allsvenskan, norr)

IF Boltic – IFK Motala (allsvenskan, syd)

Tranås BoIS – Nässjö IF (allsvenskan, syd)

Katrineholm Bandy – Jönköping Bandy IF (allsvenskan, syd)

Härnösands AIK – Söråkers IF (division 1 övre Norrland)

Skutskärs IF/BK – Söderfors GoIF (division 1 nedre Norrland)

Spånga/Djurgården – Helenelunds IK (division 1 östra)

Malmbäcks IF – Månsarps IF (division 1 södra)

BK Bore – IF Stjärnan (division 1 södra)

Åby/Tjureda IF – Skirö AIK (division 1 södra)

14.00:

Kalix – Villa Lidköping BK (elitserien)

Ljusdals BK – HaparandaTornio (allsvenskan, norr)

Nitro/Nora – Örebro SK Bandy (allsvenskan, norr)

Finspångs AIK Bandy – Borgia Norrköping BK (division 1 mellersta)

Surte BK – Kareby Kungälv (division 1 västra)

Målilla GoIF Bandy – Tjust Bandy (division 1 södra)

15.00:

IK Tellus – Hammarby IF (elitserien)

IK Sirius – Vetlanda BK (elitserien)

Broberg/Söderhamn – Sandvikens AIK (elitserien)

Bollnäs GIF – Edsbyns IF (elitserien)

Västerås SK/BK – TB Västerås (elitserien)

Lidköpings AIK – Blåsut/Vänersborg BK (allsvenskan, syd)

Köpings IS – WBK-Askersund (division 1 mellersta)

16.00:

Mölndal Bandy – SK Höjden (division 1 västra)

Mosseruds GF Bandy – Kållands BK (division 1 västra)

17:30

Hubbo BK – Eskilstuna BS (division 1 östra)

18:00

Division 1 Herr Västra Sunvära SK – Vargöns BK (division 1 västra)