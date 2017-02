Fourcade lämnade blomstercermonin i protest











Martin Fourcade har tidigare varit kritisk mot de ryska åkarna.

När hans franska lag delade prispall med ryssarna i skidskytte-VM:s första lopp lämnade han i protest.

Storstjärnan tog inte de ryska herråkarna i handen – och gick i samma sekund som de klev upp på pallen.

Det har under tidigare under säsongen rapporterats om misstänkt massdopning inom det ryska skidskyttelandslaget. Runt 30 åkare har varit under utredning och Ryssland har blivit av med tävlingar.

Sportens stora affischnamn Martin Fourcade har varit väldigt kritisk mot att ryssarna får tävla och en av de han kritiserat öppet är VM-åkaren Alexander Loginov.

Den ryska åkaren, som är tillbaka från en dopningsdom, fick känna den franska ilskan på nära håll två gånger om när VM idag drog igång.

”Han vägrade”

När Fourcade gick ut på sistasträckan i mixedstafetten körde han enligt norska TV2 ut över Loginovs skidor så att ryssen, som just avslutat sin sträcka, föll.

Fransmannen spurtade sig sedan till silvret just före Ryssland jublade vilt trots att Tyskland var före. På priscermonin fortsatte markeringen mot Loginov och ryssarna.

Fourcade tog inte de två ryska herråkarna i hand och drog i samma ögonblick som bronsmedaljörerna klev upp på pallen.

Fransmannen menar i sin tur att det var ryssarna som inte tog i hand.

– Anton Sjipulin vägrade att ta mig i hand och vände ryggen åt mig när vi skulle gratulera varandra till medaljerna. Det är anledningen till att jag gick ner från prispallen, säger Fourcade till NRK.

– Jag är ingen bad guy. Jag tycker att jag förtjänar respekt när jag slåss och vinner rättvist, säger han enligt TV2.

”Jag skäms”

På presskonferensen vände sig Fourcade mot de tyska segrarna och sa:

– Förlåt för att jag förstör er dag genom att göra detta. Jag skäms.

En av tyskorna, Vanessa Hinz, svarade då att det inte var hans utan ryssarnas fel, något TV2 filmade .

Fourcade berättade på presskonferensen att den ryska skidskyttepresidenten ska ha försökt få det internationella skidskytteförbundet IBU att straffa honom för en kommentar på Instagram som han skrivit om Loginov.