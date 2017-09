C-J Björk: Otåliga fans föredrar ofta en ung stjärna

Detroit Lions–Atlanta Falcons

Den enda matchen denna vecka mellan två obesegrade lag. Båda har haft riktigt övertygande inledningar på säsongen,

Falcons har precis slagit Packers i en riktig "statement match"på Lambeau Field och Lions slog Giants även det på bortaplan.

Lions har nu chansen att ta ett ordentligt grepp om NFC North när de möter fjolårets NFC-mästare, och samtidigt visa att de hör hemma

i toppen. Ska de göra det måste dem hålla jämnt tempo med Falcons explosiva anfall som såg riktigt bra ut mot Lions divisionsrival Packers. Falcons saknar dock QB-jägaren Vic Beasley som blir borta cirka en månad med en skada på baksida lår.

Det här är två lag som har chansen att få riktigt bra momentum med sig in i vecka 4 och ta ett litet försprång i slaget om NFC.

Cj Björks 5 hetaste lag just nu

1. Kansas City Chiefs

Även om vinsten mot Eagles var knapp är jag riktigt imponerad av deras prestation från vecka 2. Deras försvar såg riktigt bra ut även utan den skadade SS Eric Berry. Veteran LB Justin Houston jagade QB Wentz över allt och CB Terrance Mitchell såg otroligt vass ut. Lägg därtill att rookien RB Kareem Hunt storspelar samt WR Tyreek Hill och även TE Travis Kelce som minst sagt hjälper till på anfallet så har du en riktigt farlig kombination av bra försvar och potent anfall.

2. Atlanta Falcons

Oron över att Steve Sarkisian har tagit över spakarna gällande jobbet som anfallskoordinator kan man nu lägga åt sidan då de redan producerat 57 poäng på två veckor. Det som är spännande med Falcons är att de inte riktigt börjat klicka ordentligt på anfallet än, och när dem gör det, då är det bara poppa popcorn och njuta.

3. Oakland Raiders

Med en av ligans just nu bästa offensiva linjer så har dem också den bästa poängdifferentialen i ligan just nu med plus 35 poäng. Raiders försvar har varit lite av ett orosmoment under försäsongen, dock har de sett förvånansvärt stabila ut inledningsvis.

4. Denver Broncos

Alla visste att Denvers försvar skulle vara bra i år, men att QB Trevor Siemian skulle passa för sex touchdowns redan är för mig en överraskning. Med ett försvar som storspelar och en RB i CJ Andersson som producerar yards på marken så har Siemian en ganska trevlig åktur framöver. Ha i åtanke att när Broncos vann Super Bowl 50 så gjorde de det med Peyton Manning som endast passade för 9 TD's och hela 17 interceptions under regular season. Med det vill jag inte ta ifrån Siemian att han spelat bra inledningsvis och gjort mogna beslut i vart han ska passa bollen. Jag vill endast lyfta det faktum att man kan vinna utan att en Tom Brady eller Matt Ryan.

5. New England Patriots

Visst var det så att QB Tom Brady äntligen spelade som vi är vana att se honom spela när de mötte Saints vecka 2. Det som dock gjorde ett större intryck på mig var Patriots försvar som blivit väldigt mycket bättre och lärt sig av sina misstag från vecka 1. Visst de släppte in 20 pinnar, men de såg inte ut som en grupp vilsna får vilket de gjorde mot Chiefs.

Sen råkar det vara så att Patriots inte bara har en utan TRE bra running backs som just nu producerar både via marken och luften, dessa herrar är givetvis James White, Mike Gillislee och Rex Burkhead.