#Mensendå nominerad till prestigefullt pris

Sportbladets unika granskning #Mensendå är nominerad till ett prestigefullt pris.

Artikelserien kan vinna Best in Lifesstyle, Sports or Entertainment Website på Digital Media Awards.

– Väldigt glädjande att ett sådant angeläget ämne lyfts fram och belönas, säger Sportbladets sportchef Pontus Carlgren.

I höstas frågade Sportbladet hundratals landslagsaktuella idrottskvinnor om hur deras presatation påverkas av mensen, utmaniningen med att hitta preventivmedeln och bristen på kunskap i ett ämne som de själva upplever som tabubelagt.

Nu har granskningen #Mensendå nominerats till Best in Lifestyle, Sports or Enertainment Website på Digital Awards i Köpenhamn.

Granskningen gjord av Petra Thorén, Anna Tärnhuvud, Simon Bank och Mattias Andersson är i final och kan vinna priset på måndagens gala.

▪▪▪ HÄR kan du läsa granskningen!