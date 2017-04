”Vi kan trycka ut ännu mer”

Trots rekord tror Sebastian Vettel på mer Foto: Sergei Grits / TT / NTB Scanpix

Trots rekord tror Sebastian Vettel på mer

Han har tagit två segrar på tre lopp.

Och är favorit inför det fjärde.

– Ferrari verkar vara väldigt, väldigt snabba, säger Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel och Ferrari vann inte ett enda lopp 2016, men inför Rysslands GP leder man och stallet VM. De har tagit två segrar på tre lopp och inför söndagens deltävling så imponerar stallet.

Kimi Räikkönen var snabbast på den första träningen i Sotji medan Sebastian Vettel var snabbast på den andra. Tysken körde det snabbaste varvet någonsin på banan och bilen imponerade både under kvalsimuleringen och under de längre stinterna.

– Det var en svår dag för oss, vi gjorde allt det vi hade planerat att göra, men när vi ser tillbalansen av bilen så verkar Ferrari vara väldigt väldigt snabba och vu måste arbeta på att förbättra oss, säger Mercedes Lewis Hamilton .

Vettel: Vi kan trycka ut ännu mer

Även Ferraris förare var imponerade över farten i bilen.

– Vi förbättrade oss hela tiden och därför är jag rätt nöjd, säger Vettel som hade ett tufft pass under förmiddagen och snurrade av till motorsportmagazin.

– Det tog ett tag att hitta rytmen, men det gjorde vi och det var viktigt. Pacen var rätt bra till slut och bilen kändes bra, det känns som om vi kan trycka ut ännu mer ur den.

Ferrari har bytt sin turboladdade i båda bilarna, det var det tredje bytet i år och man har bara ett byte kvar under årets säsong. Därefter väntar bestraffningar i samband med starten.

Tungt för Sauber

För Marcus Ericsson och Sauber var det en ganska tung fredag, svensken var 19:e man på den första träningen och 20:e på den andra. hans teamkollega Pascal Wehrlein var 18:e på den första och hade samma placering på den andra.

- Det var inte den bästa fredagen som vi har haft, vi hittade lite förbättringar under testerna i Bahrain, men här fick vi dem inte att fungera, säger Marcus Ericsson.

– Under den första träningen fungerade det inte alls, under den andra så fungerade det bättre. Nu har vi mycket jobb kvar att göra, men vi måste förstå inom vilka områden vi kan förbättra oss så att vi kan hitta en snabbare varvtid.