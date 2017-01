Svenskar redo för VM:s mest utmanande rally

”Där vill man inte åka av”

Nu startar årets VM-säsong. Emil Bergkvist är nöjd efter shakedown och laddad inför kvällens start. Foto: Timo Anis / Timo Anis

EM-titeln gav dem modet att våga. Nu satsar de mot framgångar i VM - och inleder med årets tuffaste utmaning - Monte Carlo.

– Det är stup på flera hundra meter, men inga räcken, säger kartläsaren Joakim Sjöberg.

– Där vill man inte åka av.

Efter EM-titeln 2015 körde Emil Bergkvist och Joakim Sjöberg fyra VM-deltävlingar med J-Motorsport och Citroën vilket gav dem en sjundeplats i Svenska Rallyt som bäst. I år går satsningen vidare med minst sex VM-deltävlingar och jobbet som testförare Citroën Racing.

– Det var ett väldigt stort kliv att ta från EM till WRC 2, det var många som tyckte att det var för stort men vi ville in i hetluften direkt. Ska man ta sig vidare till WRC måste man köra fort i WRC2 , någon annan väg finns inte, säger Joakim Sjöberg.

– Emil är bara 22 år, det var ett läroår, nu ska vi ta oss vidare.

Svår klassiker

Den första utmaningen blir det klassiska vinterrallyt i Monte Carlo som avgjordes första gången år 1911. Det räknas som en av årets tuffaste tävlingar där snö och snabba väderomslag kan ställa till problem för förarna. Dessutom är däckvalet och inställningar på bilen är avgörande.

– Det är mycket is och snö, det är en balansgång eftersom asfalt och is är sådana motsatser. Satsar du mycket på is tappar du mycket på asfaltskörningen och satsar du på torr asfalt går du inte igenom isen, säger Sjöberg.

– Alla vägar går utmed bergskanter och de är inte direkt generösa med räcken. Det är stup på flera hundra meter och när du åker med personbil så hinner man tänka att där vill jag inte åka av. När det är tävling sedan så stänger man av den funktionen i hjärnan och bara kör.

Två svenskar på plats

Ekipaget har aldrig tidigare kört vinterrallyt och satsar på att förbereda sig noga för att ta sig i mål, eftersom det inte finns någon möjlighet till omstart. – Vi vet inte vad vi har att förvänta oss i helgen. Så det viktigaste är att ta sig till mål utan att göra några misstag. Vi är här för att lära och skaffa erfarenhet för framtiden, säger Emil Bergkvist. som var nöjd efter gårdagens shakedown.

– Vi körde lagom fort för att känna på underlaget och inte slita för mycket däck. Vi har bara 20 dubbdäck att tillgå, och de kommer behövas. Men det var skönt med en genomkörare inför tävlingen. Även Pontus Tidemand finns med i Monte Carlo, men han är inte nominerad för VM-poäng den här helgen.

