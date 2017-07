Robert Kubica klar för comeback i F1











Alla trodde att kraschen hade kostat honom hans karriär.

Men Robert Kubica vägrade att ge upp.

Efter sex år kör han F1 för Renault igen.

Robert Kubica klar för comeback i F1 Foto: TT

Inför säsongen 2011 var polacken Robert Kubica en av de snabbaste F1-förarna i fältet. Han vann ett lopp för BMW-Sauber redan 2008, tog pallplatser för Lotus-Renault 2010 och under försäsongen gav det franska teamet honom möjligheten att köra rally. I februari 2011 körde han en tävling i Italien, men han tappade kontrollen över bilen och körde in i ett skyddsräcke.

Räcket borrade sig in i bilen, mellan förar- och passagerarsätet och medan kartläsaren klarade sig utan skador hade inte Robert Kubica samma tur. Han skadade sin högra arm mycket svårt.

Det tog räddningstjänsten över en timme att hjälpa honom ur bilen och han opererades av flera läkare i sju timmar.

– Det var en väldigt viktig, men också mycket svår operation. Den främre delen av Roberts högra arm hade skurits av på två ställen och den hade betydande skador på både ben och senor. Vi har gjort vårt bästa för att återställa den och återskapa alla funktioner, säger Professor Mario Igor Rossello, chef för det handkirurgen på San Paolo Hospital i Savona.

Robert Kubica klar för comeback i F1

Därefter trodde alla att Robert Kubicas karriär var över, men han kämpade hårt för att få tillbaka rörligheten i armen och redan 2013 kunde han köra rally och WRC2. Däremot klarade han inte av att sitta i en formelbil.

Kampen har gått vidare och under sommaren, sex år efter olyckan, har han vid två tillfällen testat en äldre F1:a för sitt gamla team Renault och resultaten har imponerat.

Därför får han nu chansen att köra nästa veckas officiella F1-test.

– De första två testdagarna gav både oss och Robert mycket information, säger Renaults VD Cyril Abiteboul.

– Det kommande testet på Hungaroring ger oss möjligheten att få detaljerad information från vår nuvarande bil under mycket representativa förhållanden. Efter det testet ska vi analysera all den data som vi har samlat för att se under vilka förhållanden det är möjligt att låta Robert komma tillbaka till F1 under de kommande åren.

Test i Ungern, race i Belgien?

Under försommaren har han också genomfört tester i simulatorn och själv tycker han inte att omställningen till att köra den nya generationens F1-bilar på bana är något större problem.

– Den stora skillnaden ligger i kurvkörningen, men det handlar mest om vana, säger Robert Kubica till Corriere della Sera.

– Om de andra klarar av det så ser jag ingen anledning till att jag inte skulle kunna göra det. Det krävs träning och förberedelser, men jag är säker på att jag fortfarande är samma förare som jag var tidigare.

Lyckas han under testerna är det möjligt att han får chansen att ersätta Jolyon Palmer redan till Belgiens GP den 27 augusti.

FAKTA Robert Kubica Ålder: 32 Nation: Polen F1-karriär: Testförare 2005 BMW-Sauber 2006–2009 Lotus-Renault 2010–2011 Bästa VM-resultat: Fyra 2008 Pallplatser: 12 Segrar: 1 ( Kanadas GP 2008) Läs mer