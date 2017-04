”Har slagit domaren på armen”

Foto: Bildbyrån

Södertäljes stjärnguard Thomas Massamba stängdes av kort inför dagens kvartsfinal mot Jämtland Basket.

Enligt Jan Jönzén i Svenska basketförbundets disciplinnämnd har spelaren slagit domaren Apostolos Kalpakas efter förra matchen.

– Enligt domarens rapport har spelaren slagit till honom över armen och sedan jagat efter honom, säger Jan Jönzén till Sportbladet.

Södertälje Kings skaffade under kvällen greppet i kvartsfinalmötet med Jämtland genom seger 83-57 och leder därmed matchserien med 2–1. Laget gjorde det genom det genom att tidigt, redan i den första perioden, skaffa ett övertag.

Men samtalsämnet inför och under matchen blev den sena avstängningen av Kingsstjärnan Thomas Massamba efter en incident i samband med förra mötet i Östersund.

Södertäljes stjärna fick en teknisk foul, hans femte, i den fjärde perioden och ville diskutera detta med domarteamet efter slutsignal.

Stängs av under utredning

Uppfattningarna om vad som hände efter matchen går i sär, men under dagen valde Basketförbundets disciplinnämnd att stänga av Thomas Massamba i väntan på utredning. Södertälje Kings fick informationen två timmar före match.

Sportbladet var under kvällen i kontakt med Jan Jönzén, tf ordförande i nämnden, och den som undertecknat beslutet. Han hänvisar till domaren Apostolos Kalpakas rapport.

– Det har kommit in anmälan från domaren om att han (Massamba) har följt efter domaren och slagit till honom på armarna. Det är normalt att man inte ska utöva fysiskt våld på domaren. Därför valde vi att stänga av spelaren i väntan på utredning, säger Jan Jönzén.

Vad står det mer konkret?

– Han har slagit till domaren på armarna så han tappade nyckeln. Domaren ska ha sprungit därifrån och då ska Massamba ha följt efter och skrikit och stoppats av ordningsvakterna.

Oklart när domen kommer

Är rapporten från domaren själv?

– Det är domaren som lämnat in den och beskrivit hur det gått till. Sen finns det en rapport från ytterligare en person. Den överensstämmer med domarens rapport.

Hur snabbt går ni vidare med utredningen?

– Det beror på när det kommer in yttrande från Thomas Massamba och Södertälje. När det kommer in ska det kommuniceras med anmälaren. Sen när vi fått in alla yttrande till hela disciplinnämnden fattas beslutet.

Enligt Södertälje Kings går dock uppfattningen om hur händelseförloppet framskridit åt ett annat håll. Så här skriver klubben på sin Facebook-sida:

"Thomas ville diskutera sina fouls med domaren efter matchen. Både Massamba och domaren är överens om att samtalet fördes i vänlig ton. Därefter går versionerna av vad som hände isär. Kommissarien rapporterade händelsen på hörsägen och domaren, som inte rapporterade händelsen före kommissariens rapport, fick därefter inkomma med sin anmälan.

Mottog beslutet innan matchen

SBBK mottog beslut om "avstängning i avvaktan på slutlig prövning" två timmar innan match och någon fullständig anmälan har klubben inte fått i skrivande stund och Thomas har innan beslut inte getts möjlighet att yttra sig. Så kan vi väl inte ha det...eller?"

Enligt Jan Jönzén har disciplinnämnden agerat direkt.

– Jag fick domarens rapport i dag, men den var daterad samma dag som matchen spelades alltså den fjärde april. Sen kanske det tog en dag innan den kom till förbundets kansli säger Jan Jönzén.

Enligt Jan Jönzén är det självskrivet att spelaren stängs av i väntan på utredning. Man ser allvarligt på våld mot domare.

Han vill inte spekulera i eventuell strafflängd, men utesluter inte att det kan komma att handla om flera matcher,

– Ja, det kan det göra. Men det är inget som jag kan säga i det här läget, påpekar Jan Jönzén.

Sportbladet har utan framgång sökt Thomas Massamba och domaren Apostolos Kalpakas.