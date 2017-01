”Självklart är målet att slå honom”

Marcus Ericsson berättar om regeländringen, teamet och kollegan som stöttas av mästarna

Fokuserad - snart startar F1 2017 Foto: Jad Sherif

Stallet är det samma, men bilen är ny - precis som teamkompisen.

– Självklart är målet att slå honom, vad annars? undrar Marcus Ericsson.

Det är bara sex veckor till de första av två F1-tester inför årets säsong. Då får förarna för första gången köra de nya bilarna, som skiljer sig mycket från fjolårets. 2017 införs ett nytt reglemente som ska ge bilarna ett tuffare och aggressivare utseende, dessutom väntas de vara flera sekunder snabbare per varv.

– Sett till bilarna är det inte mycket vi kan ta med oss från förra året, men vi kan ta med oss den trend vi hade under den andra halvan av förra säsongen. Säger man inte att det är den mentala styrkan som ger framgång? säger Marcus Ericsson till formula1.com.

– Det har gjort stora regeländringar inför den här säsongen och det gör att alla startar från noll igen och jag är säker på att det är bra för oss.

Stor skillnad

Hans Sauber hade en tung säsong 2016. Under våren saknades det pengar för att uppdatera bilen och även om det kom in nya ägare under slutet av sommaren hann teamet inte med sina konkurrenter när det gällde utvecklingen av bilen. Totalt tog de båda förarna bara två poäng på hela året, båda i säsongens näst sista lopp. Då lyckades Felipe Nasr ta en av de placeringar som krävdes för att gå om Manor i mästerskapet, vilket gjorde att Sauber slutade näst sist, på plats tio. Den placeringen ökade stallets prispengar med runt 300 miljoner kronor och nu är Ericsson optimistisk.

– Jag tycker att den stabila ekonomi som teamet har i dag gör en stor skillnad redan nu. Vi har fått in väldigt duktiga medarbetare den senaste tiden och det kommer att göra skillnad. Dessutom är alla väldigt motiverade och istället för att vi fokuserar på att överleva satsar alla allt för att vi ska prestera och det gör absolut en stor skillnad.

Mästarna tror på kollegan

I år får han dessutom en ny teamkollega, 22-årige Pascal Wehrlein under flera år har varit en av Mercedes juniorförare, är testförare för mästarteamet, har vunnit DTM och kört F1 med Manor under en säsong.

– Det är jättebra nyheter både för mig och för Sauber. Pascal är en väldigt snabb och respekterad förare med ett mycket bra CV. Jag tror verkligen att vi kan pressa varandra och teamet framåt, jag ser fram emot en väldigt bra säsong, säger Ericsson.

– Ärligt talat så rankar jag honom väldigt högt. Han har vunnit tyska DTM och han har varit en del av Mercedes under en väldigt lång tid, de verkar verkligen tro på honom. Självklart är målet att slå honom, vad annars? Jag räknar med en tuff kamp, men det är precis det som jag behöver för att prestera på topp.

Ericsson befinner sig just nu på träningsläger i USA och fram till teststarten den 27 februari kommer han att varva tiden mellan att träna fysik och besöka teamets fabrik i Schweiz.

– Det kommer nya bilar i år och vi förare behöver verkligen vara starka, säger Ericsson.

– Jag ska se till att jag är starkare och bättre än någonsin.