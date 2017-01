Erikssons kamp mot Schumacher

”Jag går för guld”

Eriksson året nykomling 2016 - mästare 2017? Foto: Mattias Persson

I fjol var han årets nykomling.

I år satsar Joel Eriksson mot EM-titeln - men han får konkurrens av Mick Schumacher.

– Jag går för guld, säger svensken.











Förra året imponerade Joel Eriksson i FIA Formula 3 European Championship, Europamästerskapet för Formel 3. Han var bästa nykomling, men slutade femma i mästerskapet som vanns av Lance Stroll, som kör F1 för Williams i år. Svensken avslutade säsongen med att stå på prispallen i sju av de elva avslutande loppen, han vann på klassiska Spa-Francorchamps och han vann också sin debut i det fristående loppet Masters of Formula 3 på holländska Zandvoort.

– Det känns fantastiskt bra att få återvända till Formel 3-EM i år, säger Joel Eriksson.

– Jag lärde mig enormt mycket förra säsongen, jag gillar tävlingsformatet, och jag lyckades infria min målsättning att vinna rookiemästerskapet. Allt gick enligt plan, och därför är det också väldigt naturligt att ta ett år till och verkligen försöka slåss om titeln.

Kamp mot Schumacher

Han möter bland annat Mick Schumacher, son till den sjufaldige F1-världsmästaren och legendaren Michael Schumacher. Schumacher har fått en styrning hos Prema Powerteam, det team som samtliga EM-titlar sedan EM-serien återinfördes 2012.

– Jag går för guld den här säsongen, säger Joel Eriksson.

– Det kommer självklart inte att bli lätt, men det ska det inte vara på den här nivån

När Eriksson och Schumacher båda möttes i den tyska serien ADAC Formel 4 var svensken före tysken i mästerskapet och flyttade vidare till F3, medan Schumacher var kvar i F4 ytterligare en säsong och han är nu debutant i F3.

Bland motståndarna i Formel 3 märks också Ferdinand Habsburg, barnbarnsbarn till den siste kejsaren av Österrike.

Snabb svensk

Ericsson kör för Team Motopark, ett team som han varit trogen sedan han började köra formelbil för tre år sedan och han är den första av tre förare som stallet presenterar i år.

– Vi är extremt glada att ha Joel med oss även under årets säsong i F3-EM, säger stallchef Timo Rumpfkeil.

– Han är inte bara en otroligt snabb förare; han har också en ovanlig förmåga att styra loppen till sin fördel och slå till i precis rätt läge. Efter fjolårets framgångar är jag övertygad om att Joel blir en stark titelkandidat den här säsongen. Vi tog ett stort steg med bilen förra året och har fortsatt att jobba mycket hårt under vintern, med ett omfattande testprogram i södra Europa. Vi är redo att ta kampen och ser fram emot en garanterat mycket spännande säsong.

EM i F3 avgörs under tio tävlingshelger 2017, det är tre lopp per helg och premiären avgörs på brittiska Silverstone den 14-16 april, finalen på tyska Hockenheimring sex månader senare.

FAKTA Team och förare i EM Prema Powerteam: Callum Ilott, Guan Yu Zhou, Mick Schumacher -

Carlin: Ferdinand Habsburg, Jehan Daruvala, Lando Norris -

Van Amersfoort Racing: David Beckmann - - -

Mücke Motorsport: - - - -

Motopark: Joel Eriksson - - -

Hitech GP: Ralf Aron, Nikita Mazepin, Jake Hughes -

Threebond - -