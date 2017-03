Drömmer om F1 - snabb på test

Gustav Malja under sitt första test 2017 Foto: Mattias Persson

Han drömmer om F1.

Och vägen dit ska gå via Formel 2.

Gustav Malja inledde med en topptid på första testet.

– Vi har lagt en bra grund inför säsongen, säger han.

Svensken debuterade i GP2 förra året, men serien har nu bytt namn till Formel 2 och är serien under F1.

–Rent sportsligt är det precis samma sak som tidigare, namnbytet har ingen inverkan på oss som tävlar, säger 21-årige Gustav Malja .

– Det är samma bilar och förutsättningar som förra året, och jag ser verkligen fram emot en ny spännande säsong.

Drömmer om F1

Formel 2 har under sin tid som GP2 lotsat förare som Nico Rosberg, Lewis Hamilton och Marcus Ericsson till F1. Inför sin andra säsong i mästerskapet har Malja skrivit kontrakt med det spanska toppteamet Racing Engineering. Under de tre testdagarna körde han sammanlagt 189 varv runt den 4.655 km långa banan utanför Barcelona. Han var som bäst fyra under ett av de sex pass som kördes.

- Först och främst är det otroligt skönt att äntligen vara tillbaka i bilen, säger Gustav Malja.

– Det har varit ett väldigt långt uppehåll sedan finalen i Abu Dhabi i november, men jag tycker att jag kommit in förvånansvärt snabbt i körningen här i Barcelona. Vi har haft ett produktivt test och fokuserat på att optimera bilen på både de hårda och mjuka däcken, och för olika delar av en tävlingshelg. Allt har flutit på och vi har lagt en bra grund inför säsongen.

Det återstår ytterligare ett test innan säsongen startar. Det körs mellan den 29 och 31 mars på Bahrain International Cirquit, samma bana som är värd för premiären den 14-16 april.