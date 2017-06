Stenson illa ute - riskerar att missa cutten i US Open

Foto: STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I fjol tog US Open slut på grund av sjukdom och skador.

I år ser Henrik Stenson ut att missa kvalgränsen.

LÄS OCKSÅ Drömslaget – slår inspelet rakt i hål

US Open var ingen rolig tävling för Henrik Stenson förra året. Innan den andra rundan bröt han tävlingen på grund av halsont och smärtor i nacken och knäet.

2017 ser US Open ut ta slut efter två dagar. Världssexan riskerar att missa kvalgränsen.

Nervös väntan

Stenson, som missade cutten i Masters i april, gjorde tre bogeys, en dubbelbogey och fyra birdies under fredagen. Han gick ett över par och har +3 totalt. Just nu är kvalgränsen på +1. Därmed ser det US Open ut att vara över för 41-åringen.

Alexander Norén, David Lingmerth och Daniel Chopra är de andra svenskarna i turneringen.

Nästa major för Stenson är The Open. Det var den tävlingen han vann förra året.