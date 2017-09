Finland vann nordiska mötet – Italien nästa

Finland var som grupptvåa klart för åttondelsfinal mot Italien i basket-EM.

Då var det si och så med koncentrationen mot stryklaget Island. Till slut blev det ändå seger, 83–79 (42–40).

Finland avslutade gruppspelet i EM med ett nordiskt möte med Island. Trots ett så gott som fullsatt Hartwall Arena i Helsingfors blev det en något avslagen historia.

Hemmalaget låg under en bit in i fjärde quartern men vände genom att göra 31–20 under tiominutersperioden och tog därmed sin fjärde seger på fem matcher.

Ukraina vidare

Finland var redan inför matchen klart för andraplatsen i grupp A bakom obesegrade Slovenien och var möjligen mer intresserat av mötet mellan Italien och Georgien i Tel Aviv än av den egna prestationen. Italien vann med 71–69, slutade därmed trea i grupp B och blir Finlands motståndare i åttondelsfinalen i Istanbul – som står värd för kampen om medaljerna – på lördag.

Förlusten fick ödesdigra konsekvenser för Georgien, som inte fick någon hjälp av avsågade Israel i kvällsmatchen. Sveriges VM-kvalmotståndare Ukraina vann med 88–64 och knep den fjärde och sista åttondelsfinalplatsen.

Slutspelslagen klara

Åttondelsfinalerna på övre halvan: Slovenien–Ukraina, Finland–Italien, Frankrike–Tyskland, Grekland–Litauen.

Grupperna i rumänska Cluj och Istanbul avrundas på torsdagen men slutspelslagen är redan klara: Spanien, Kroatien, Montenegro och Ungern från grupp C samt Lettland, Serbien, Ryssland och Turkiet från grupp D.