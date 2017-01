Inledde med storseger inför 318 personer

Hur bra skulle Ryssland klara sig utan storstjärnan Sergej Lomanov Jr?

Rätt bra, tydligen.

VM-premiären mot Kazakstan slutade i vart fall med en storseger, 9–2.

IFK Vänersborg-spelaren Lomanov, världens bästa spelare de senaste åren, är inte med i VM efter en schism med det ryska förbundet och förbundskaptenen Sergej Mjaus.

I gruppspelsmatchen mot Kazakstan saknades han inte.

Efter knappa fem minuters spel hade Kazakstan redan hunnit med att missa en straff och Artem Bondarenko skjutit in både 1–0 och 2–0.

När samme Bondarenko pangade in sitt fjärde mål för dagen, fram till 9–0 slog ryssarna av på takten och släppte in några tröstmål på slutet.

I avsaknad av Lomanov finns det tre andra elitseriespelare i det ryska laget: Sandvikens Alan Dzhusoev samt Vänersborgs Pavel Bulatov och Nikita Ivanov.

Även Norge och Vitryssland har spelat sina första VM-matcher. Norrmännen vann med 10–1 sedan Nikolai Rustad Jensen gjort fem av målen.

Bandy–VM fortsätter med bland annat Ryssland–Finland och Sverige–Kazakstan på tisdagen.

Då lär det bli bättre drag på läktarna, bara 318 personer hade tagit sig till Sandviken och Göransson Arena på måndagskvällen.