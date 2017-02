Christer Majbäcks oväntade nyckelroll i Kallas VM-satsning

SEISER ALM. Charlotte Kallas personliga tränare Magnus Ingesson får inte vara en del av svenska landslaget på VM.

Men en speciallösning via Christer Majbäck gör att Kalla får med sig sin följeslagare ända in på VM-banorna.

– Det känns som en trygghet, säger hon.

Det var inför årets säsong som Charlotte Kalla under uppmärksammade former klev ur landslaget under försäsongen och gjorde sin egna satsning med privata tränaren Magnus Ingesson som viktigaste ingrediens.

Under tävlingssäsongen har VM-hoppet varit tillbaka på läger och boende i landslagets regi. Men precis som under viktiga tävlingar under säsongen finns nu Magnus Ingesson med i VM-uppladdningen.

”Bor på annat hotell”

Kalla får sällskap på alla träningspass i Seiser Alm – men han får fortsatt bo på egen hand utanför landslagshotellet.

– Ja, han bor på ett annat hotell. Men det känns som en trygghet att ha honom här och en möjlighet att jobba med de sista förberedelserna, säger Charlotte.

Inte heller på VM ingår Ingesson i den svenska staben vilket gör att han heller inte kan förses med en ackreditering från svenska förbundet.

Men Charlotte kommer ändå kunna ha sin tränare med på banorna under hela den sista uppladdningen och under tävlingsdagarna.

Allt tack vare före detta världsmästaren Christer Majbäck.

Majbäck står bakom det stora vallamärket Skigo och får som leverantör ett antal ackrediteringar till världscup och VM för sin testpersonal. En sådan går till Magnus Ingesson.

– Jag känner Majbäck ganska bra och vi har fått en väst och en ackreditering genom Skigo. Vi har haft ett bra samarbete under hela säsongen, säger Ingesson.

”Kan behöver hjälpa till”

Behöver du göra något i utbyte?

– Det kan vara så att jag behöver hjälpa till lite grann, men jag har inte behövt det ännu.

Det räcker med en flaska vin i slutet på säsongen?

– Haha, ja det kanske får bli något sådant.

Vad betyder det att du kan finnas med på ackrediterat område under VM?

– Det är alltid en enkelhet att kunna röra sig fritt där inne snarare än att stå på läktaren. Vi kan åka igenom banorna och göra de sista passen tillsammans. Det betyder ganska mycket att kunna vara med på tävlingsplatsen.

Hjälper med analysen

Förutom tekniska tips och en trygghet under de sista viktiga fartpassen menar Charlotte Kalla att Magnus Ingessons viktigaste roll under VM blir att hjälpa till att snabbt analysera alla lopp.

– Det blir speciellt nu eftersom jag har som ambition att åka många distanser. Då behöver man utvärdera loppen snabbt.

– Det är inte bra att vara kvar i loppet som har varit. Har det gått bra får man njuta sedan och går det dåligt får man älta senare. Det gäller att skapa så bra återhämtning och förutsättningar som möjligt inför nästa lopp, säger Charlotte Kalla.