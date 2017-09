Ericsson i kontakt med Williams-stallet

F1-cirkusen är inne i sin silly season.

Svenske Sauberföraren Marcus Ericsson bekräftar att han är i kontakt med Williams-stallet om ett förarkontrakt för nästa år.

Foto: Luca Bruno/AP/TT Svenske F1-föraren Marcus Ericsson i sin nuvarande Sauberbil. Till nästa år kan den vara utbytt. Arkivbild.

– Vi får se närmsta veckorna vad som händer, det är spännande tider, säger Marcus Ericsson till Viasat.

Marcus Ericsson har ännu inte kört in någon poäng i årets formel 1-världsmästerskap som den här veckan är i Singapore. Sauber har totalt sett kört in minst poäng (5) av samtliga stall. Williams har kört in 55.

– Det är mycket rykten överallt i depån. Jag vet att mitt management har kontakt med både Sauber och några andra team, bland annat Williams. Det gäller att försöka ha så många dörrar öppna som möjligt. För mig är huvudfokus är att vara kvar i formel 1 till nästa år, sedan vill jag så klart hitta så bra material som möjligt, säger Ericsson.

Williams förare är i nuläget Felipe Massa, 36, och Lance Stroll, 18. Enligt Expressen så tyder mycket på att Massa lämnar stallet efter den här säsongen. I så fall behöver Williams en ny förare över 25 år på grund av ett nuvarande sponsorkontrakt. 27-årige Ericssons namn har därför i allt större utsträckning florerat i diskussionen.

