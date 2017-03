Missar F1-premiären – efter sena avhoppet

Pascal Wehrlein missar F1-premiären.

Därför heter Marcus Ericssons teamkollega nu Antonio Giovinazzi.

Den 22-årige tysken Pascal Wehrlein skadade sig när han kraschade under jippotävlingen Race of Champions. Han fick problem med ryggen och nacken, missade de första testerna i Barcelona, körde halva dagar under det andra och hävdade att han var tillbaka.

Men på morgonen inför kvalet till Australiens GP hoppade han av.

– Jag har inte kunnat träna så mycket att min fysik är så som den skulle behöva vara, säger Pascal Wehrlein.

Han missade nio veckors träning och efter fredagens träningar i Australien insåg han att han inte skulle klara av en hel tävlingsdistans.

– Jag förklarade min situation för teamet förra i går kväll och därför har Sauber bestämt sig för att inte ta några risker, säger Pascal Wehrlein.

– Det är synd, men det är det bästa för teamet.

Wehrlein påpekar att han inte har ont eller några problem med sin skada, men saknar träning.

Tillbaka i Kina

Det innebär att testföraren Antonio Giovinazzi, som också körde den första testveckan i Spanien, ersätter. Wehrlein räknar med att vara i bilen till säsongens andra deltävling i Kina den 9 april.

– Det var inget enkelt belsut för honom, men det visar att han är en lagspelare, säger teamchef Monisha Kaltenborn.

– Vi fokuserar nu på att hans fysik och vi vill inte ta några onödiga risker. Pascal kommer att köra i Kina som planerat.

