Artemis nära kvalfinal i America’s Cup

Foto: AP TT / NTB SCANPIX

Det svenska seglingshoppet lever i America’s Cup.

Startstarka Artemis har vänt kvalsemifinalen mot Japan och leder med 4–3.

Torsdagens tre segrar innebär stor fördel i kampen om att möta Nya Zeeland i kvalfinal.

Kvalsemifinalen i America's Cup avgörs i bäst av nio seglingar. Men då sämre väder återigen väntas in över Bermuda, ögruppen i västra Atlanten, under fredagen så kan torsdagens sjunde segling ha varit helt avgörande.

Efter en svängig segling, där svenskbåten Artemis tog starten knappt men där den japanska båten Softbank tog över under den andra halvan av loppet, så var det till slut Artemis som tog sin tredje raka seger för dagen.

"Snodde segern"

Avgörandet kom i slutdelen av den sjunde seglingen när Japan dömdes till ett straff sedan båtarna svängt tajt inpå varandra.

– Det var ett jämnt race rakt igenom, vi lyckades sno med oss segern. Vi har tränat på manövreringar av den typen, sade Artemis rorsman Nathan Outteridge till C More.

Australiern Outteridge visade på stor fingertoppskänsla dagen igenom och Artemis vände 1–3-underläget inför dagens tävlande till ett 4–3-överläge efteråt. Oavsett fredagens väder så har alltså Sverige matchboll i kampen om en kvalfinalplats.

Sämre väder väntas

Enligt C More väntas sämre väder i Bermuda under fredagen. Övergår vindbyarna 25 knop i styrka ställs tävlandet in, då räknas alltså torsdagens sjunde segling som den avgörande. Vilket skulle innebära att svenskbåten Artemis, med svenskarna Anders Gustafsson, Kalle Torlén och Andreas Axelsson i laget, är i kvalfinal mot Nya Zeeland. Underskrider vindarna 25 knop körs kvalsemifinal åtta och nio som planerat.

Nya Zeeland avgjorde sin kvalsemifinal mot Storbritannien med sin femte seger under torsdagen och gick vidare med totalt 5–2.

Nyzeeländarna möter därmed Artemis eller Japan i den avgörande kampen om vilken båt som ställs mot amerikanska Oracle i finalen av America's Cup. Kvalfinalen inleds på lördag.