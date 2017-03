Johan Olsson: ”Inte realistiskt med guld”

LAHTIS. Johan Olsson är redo att kliva in i VM.

Allt är som vanligt, det enda som krävs av honom är det omöjliga.

– Det är inte realistiskt att tro på guld, men det var inte realistiskt att åka för sig själv i 38 kilometer i Val di Fiemme heller, säger han.

Foto: LASSE ALLARD

De svenska pressträffarna har efter Stina Nilssons första framträdande för en vecka sedan varit ganska lugna tillställningar. Men i går var aulan i idrottskomplexet Vierumäki mer välbesatt än någonsin tidigare. Förutom svensk press var de norska medierna där mangrant tillsammans med ytterligare finländsk media.

Anledningen: Johan Olsson .

Efter ännu en problemfylld uppladdning är nyfikenheten stor. Alla åkare bedyrar honom sin respekt och fruktan, men inget säger sig veta var de har honom.

”Riskerar förstöra mitt eget lopp”

36-åringen gjorde en 20 minuter lång intervjusession med den samlade pressen där han som vanligt snackade ner sin egna chanser samtidigt som han pratade rädsla, Martin Johnsrud Sundby och möjligheten att göra det omöjliga – igen.

Steg ett: glöm de övriga åkarna.

– Det här är en duell mot mig själv. Att få ut all träning jag har gjort under året, få ut all kapacitet under 35 minuters åkning, det är det som är det svåra.

– Är Sundby bättre så är han bättre. Skulle jag fokusera på honom riskerar jag att förstöra mitt eget lopp, säger Olsson.

Du såg ändå Sundbys fart innan fallet i skiathlon, vad säger det om hans form?

– Vi är alla medvetna om att när han är i form och har dagen så är han näst intill oslagbar, han är fruktansvärt bra, säger han och fortsätter att hylla sin tuffaste motståndare.

– Det är inte många gånger vi har sett en åkare som är bättre än vad Martin är. Han är i stort sett bäst på alla moment undantaget en ren spurt.

”Unnar inte någon guld”

Unnar du honom ett mästerskapsguld?

– Jag vet inte om jag unnar någon… men ser man till hans karriär och hur bra han är så borde han ha ett guld. Men dagen innan ett lopp så kanske man inte unnar någon annan ett guld.

Men när du ställer dig på startlinjen i morgon, vad är ditt mål då?

– När jag står på startlinjen kan jag inte tänka så mycket på tider och kampen mot de andra. Då är det bara att tänka på året som har varit och tänka på alla pass jag genomfört som varit bra. Bara försöka förnimma det. Tänka på att jag kan det här, jag har varit i landslaget i 16 år, det gäller bara att få ut det.

– Det svåraste är att köra skiten ur sig själv – gånger tre.

Det är det som krävs, tömma allt och lite till för att besegra sig själv och en komplett motståndare i toppform. Johan Olsson erkänner att han är rädd för uppgiften.

”Rädd för vad som ska ske”

– Det är aldrig realistiskt att tro på guld. Men det var inte realistiskt att åka för sig själv i 38 kilometer i Val di Fiemme heller. För mig är det otroligt viktigt att jag har fokus på uppgiften och att jag gör det jag ska, att jag bävar inför uppgiften och är rädd för vad som ska ske.

– Det är ofta då jag verkligen är taggad. Jag tror det är det som gör att jag är en duktig mästerskapsåkare. Jag behöver ha den där extra pressen på mig själv för att fokusera till 103 procent.

Efter en svag svensk start är Johan Olsson redo att axla manteln som frälsare i herrlaget ännu en gång. Rädsla eller inte, han trivs med pressen.

– Ja. Jag trivs nog med det. Men jag skulle inte ha trivts med det om jag var 23 år och hade all press på mig, säger han med tydlig riktning till Stina Nilsson.

– Nu ser jag mig själv i en annan roll, på något sätt är jag med min ålder någon slags kapten. Jag får bara tåla det, jag är 36 år och har tagit en massa medaljer och några guld. Jag får ta pressen och ta den smällen, jag kan vara stolt över den pressen för det betyder att jag har gjort något bra.

