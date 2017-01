Ulf Karlssons dom efter Zlatan-påhoppet

Tingsrätten har sagt sitt.

Ulf Karlsson döms på en punkt för grovt förtal mot Zlatan Ibrahimovic.

Och får för det 60 dagsböter á 400 kronor.

Det var i april 2016 som förre förbundskapten i friidrott, Ulf Karlsson, levererade anklagelserna om att Zlatan Ibrahimovic varit dopad .

– Zlatan gick upp tio kilo muskler på ett halvår i Juventus. Det är omöjligt att göra det på så kort tid, sa Karlsson under en paneldebatt på Värmlands idrottshistoriska sällskapscafé.

Zlatan Ibrahimovic svarade med att stämma Ulf Karlsson för förtal vilket fick den förre friidrottstränaren att be om ursäkt i ett öppet brev.

Under rättegången ville dock Ulf Karlssons advokat, Johan Eriksson, se brottet räknas som ett tryckfrihetsmål snarare än en förtalrättegång.

– Rätten förklarade ju under vilka givna förhållanden som det ska gå under tryckfrihetsbrott, och jag tyckte det var ganska klart. Orden sades under en intervju, sa Eriksson.

Domen:

Men nu har tingsrätten sagt sitt.

Ulf Karlsson döms på en punkt för grovt förtal av Zlatan Ibrahimovic, men frikäns på en punkt och får för det 60 dagsböter á 400 kronor.

Värmlands Tingsrätt anser att Ulf Karlsson förtalat Zlatan Ibrahimovic under paneldebatten, men frias för det han sagt till en journalist på NWT.

Tingsrätten dömer dessutom att vardera part ska stå för sina rättegångskostnader. Zlatan Ibrahimovic hade yrkat för att Ulf Karlsson skulle stå för bägge advokaternas kostnader.

Texten uppdateras!

Domen mot Ulf Karlsson Foto: TT/Bildbyråm