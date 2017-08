Gustav Malja debuterar i Formel 1

Gustav Malja har gjort F1-debut.

Med 108 varv och godkända tider.

21-åringen som annars kör formel 2 F1-debuterade för Sauber i samband med det officiella testet i Ungern. Under åtta timmar genomförde han olika tester för aerodynamik och mekanik.

– Min insats var fullt godkänd, jag körde igenom programmet och det kändes bra, säger Gustav Malja till Sportbladet.

– Detta är en dröm som jag har haft sedan jag var barn. Det var en overklig känsla att sätta sig i bilen, men det var bättre än förväntat. Det var fantastiskt kul och bilen har väldigt mycket grepp. Det var en fantastisk bil att köra.

– Ja, ja ja. Jag hoppas att detta bara är början, men det var verkligen en bra början. Sedan får vi se vad framtiden bär med sig.

Svensken körde 108 varv, men även om han hade den sämsta tiden av alla och var nästan fyra sekunder efter Ferraris Charles Leclerc är teamet nöjt.

– Gustav har inte gjort några kvalsimuleringar som de flesta andra förare har gjort, säger hans rådgivare Rickard Rydell.

– Han har kört mellan åtta och tio varv åt gången med raceinställning. Teamet hann med allt som var planerat och deras manager är nöjd med varvtiderna.

Testerna i Budapest pågår under två dagar, samtliga team testar med en bil och använder sig av två olika förare. Under måndagen körde dock två bilar från Mercedes eftersom Valtteri Bottas genomförde ett däcktest åt Pirelli. Han körde 155 varv med prototyper för 2018.

Under tisdagen fortsätter testerna och då gör Robert Kubica comeback. Polacken skadade sig mycket svårt i samband med en rallyolycka 2011 och tvingades till närmare 30 operationer innan han kunde återvända till motorsporten.

– Jag är beredd för F1, hälsar han.

Robert Kubica har tävlat i rally-VM efter olyckan och under sommaren han har testat en äldre F1:a för Renault. Han har imponerat och därför vill teamet se honom i årets bil.