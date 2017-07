Felix Rosenqvist trea i Formula E





Han är årets nykomling.

Och trea i världen.

– Det är en enorm lättnad, säger Felix Rosenqvist.

Felix Rosenqvist trea i Formula E Foto: Mattias Persson

Racerföraren debuterade i Formel E, det världsomspännande mästerskapet för elbilar, i höstas. Serien som kör under höst/vår har besökt flera av världens största metropoler, tävlingarna körs mitt inne i städerna och svensken som under hela sin karriär varit framgångsrik på stadsbanor har imponerat.

När han i natt körde in som trea i kanadensiska Montreal tog han sin femte pallplats på tolv deltävlingar och säkrade tredjeplatsen i mästerskapet.

– Det var ett race med stor press, och jag visste att jag inte hade råd med några misstag. Jag ville verkligen ha den här tredjeplatsen i mästerskapet, och det känns stort att ha lyckats med det här som debutant i Formel E.

Han inledde säsongsfinalen från pole position, men blev passerad av den förre F1-föraren Jean-Eric Vergne efter bilbytet, men hade inga problem att säkra andraplatsen.

– Mitt stora fokus idag var tredjeplatsen i mästerskapet. Därför ville jag inte riskera något när Jean-Eric kom ikapp, utan lät honom passera ganska enkelt, säger Rosenqvist som hade en jämn fajt med Sam Bird om bronset.

– Jag blev hela tiden uppdaterad av min ingenjör om hur jag låg till jämfört med Sam, och jag visste att han var en bit efter. Det känns lite surt att inte få vinna finalen, men jag är jättenöjd med en andraplats och framför allt med att ha uppnått det stora målet.

Bäste nykomling - klar för ytterligare en säsong

Felix Rosenqvist vann ett lopp under året, tog fem pallplatser, tre pole positions och körde det snabbaste varvet vid två tillfällen. Han tog dubbelt så många poäng som den näst bäste nykomlingen, den trefaldige världsmästaren i WTCC Jose-Maria Lopez, och hans utklassade sin teamkollega, den förre F1-föraren Nick Heidfeld. Mästerskapet vanns av Lucas di Grassi, före den regerande mästaren Sebastien Buemi.

– Det är ett extremt tufft mästerskap och att sluta i topp tre under min första säsong här är verkligen ett bevis på att hela teamet har gjort ett kanonjobb, säger Felix Rosenqvist.

Svensken kommer att köra Formula E även nästa år. Säsongen startar om i Hongkong den 2-3 december.