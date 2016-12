Final mot Tyskland - det blir silver, alltså

Inget OS, inget stort herrmästerskap i fotboll, inget World cup i hockey.

Låt i stället 2017 bli året då du ­bekantar dig med något nytt.

Varför inte börja med en av världens mest berömda idrottsmän som du, trots hans hjältestatus, kanske aldrig har hört namnet på?

Han är 28 år och kallas Plommonet.

Hur många medaljer tar Sverige i skid-VM (och vilka tar dem)?

Pfft, här behövs inga spåkulor. Det är b­ara att räkna ihop skörden hos våra pålitliga toppåkare: tre medaljer på de fyra stafetterna, utöver det individuella pallplatser för Stina Nilsson, Charlotte Kalla, Marcus Hellner och Johan Olsson (två). Vad blev det? Åtta? Då plussar vi på en bonuspeng för Halfvarssons eller Ingemarsdotters skräll och landar på nio.

Hur går det för Sverige i fotbolls-EM (och vilka vinner)?

Pia uppfinner sitt sextonde spelsystem, kanske 3–4–3 med Asllani som mittback, kanske 5–5–1 med Hedvig Lindahl som ­libero, men byter ut det strax före premiären. Med system sjutton tar hon laget till final mot Tyskland. Silver, alltså.

Hur går det för Sverige i U21-EM (och ­vilka vinner)?

Sverige strandar i gruppspelet. I finalen skräller Tjeckien, som anförda av Samp­dorias vänsterfotade långskånk Patrik Schick slår Portugal med 4–1.

Hur går det för Sverige i ishockey-VM (och vilka vinner)?

Jag är lugn inför VM och tror utan ­vidare på medalj, även om Kanada kan bli för t­ufft till slut. Mer oroar jag mig för truppen till Channel One Cup nästa vinter. VILKA FÅR VI MED OSS DIT???

Vilka vinner Champions League i fotboll?

Vi kan önska att en miniklubb med bultande hjärtan och svettiga pannor fäller jättarna och sträcker ut tungan åt oligarkerna. Men kom igen. Dröm vidare. This is the fucking Champions League. Det blir ett spanskt lag för fjärde året i rad, säkert Real Madrid.

Vilka vinner allsvenskan i fotboll – både på herr- och damsidan?

Östersunds kurva pekar rakt mot herrguldet. Jag spår att de vinner och att Fouad Bachirou får det erkännande han borde ha fått redan i år. På damsidan har jag svårt att se hur L­inköping med sin kärva ekonomi ska k­unna hämta sig från tränar- och stjärn­flykten. Nej, Rosengård är storfavoriter.

Bergströms drömlöp 2017.

Vilka vinner SM-guld i ishockey – både på herr- och damsidan?

Luleå har sin stad i ryggen och sin Michelle Karvinen längst framme för att peka ut riktningen, så ­mycket talar för norrbottniska mästar­innor. På herrsidan tror jag på Malmö. De är bäst i powerplay och sådant är viktigt i slutspelet.

Vem får Aftonbladets Guldbollen 2017?

Det låter som en m­ening ur en barnbok: efter Stor-Zlatan kommer Mini-Foppa.

Vem blir årets största svenska stjärna?

Sarah Sjöström har bytt tränare och lagt om t­räningen. I juli 2017 får vi kvittot på hur det har gått, då hon simmar långbane-VM

i Budapest. Så länge inte Johan Wallberg stryker alla fyspass och proppar i henne en säck marshmallows räknar vi med nya guld, nya rekord och en ohotad plats på svensk idrotts drottningtron.

Vem får årets svenska genombrott?

I längdkretsar har det viskats om Ebba Andersson i ett år. I somras valde den dubbla juniorvärldsmästaren bort friidrotten för att heltidssatsa på längdskidorna. I VM i februari är hon 19 år gammal och redo att ­mäta sig med Björgen, Pärmäkoski och Kalla.

Vem blir årets stora internationella s­tjärna?

Mäter vi i antal människor på jorden som berörs av prestationen håller jag Virat Kohli som störst. Cricket är en global ­megasport och den aggressive slagmannen ”Chikoo” (ett smeknamn som betyder ­”Sapotillplommonet”, döpt efter hans fruktlika frisyr) är kapten för världsettorna I­ndien. Laget förväntas ta hem ICC Champions Trophy (näst största turneringen e­fter VM) som avgörs på The Oval i London.

Vad blir årets stora skandal?

Jag hoppas att den innehåller krut, d­ollarbuntar, kroppsvätskor, en primitiv drog, agenter i trenchcoat, en bedagad p­opstjärna, eld och gärna ett snart utdött djur. Men skulle det räcka? 2016 har lärt mig att vi ändå bryr oss mer om en norrman som inhalerar saltvatten.