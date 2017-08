Peder Fredricson har guldläge på Ullevi

Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

GÖTEBORG. Det luktar svenskt guld över hela Ullevi inför den andra rundan.

Peder Fredricson är felfri efter fyra rundor.

– Han red optimalt. Han hade en plan som han höll till 100 procent. På den här nivån håller det inte med 99, säger hans bror Jens Fredricson till Sportbladet.

Fem ryttare var på allvar med i guldkampen inför dagens två avslutande hopprundor. Peder Fredricson i täten, felfri över fyra rundor tillsammans med Alberto Zorchi, Shane Sweetnam och Martin Fuchs. Men Fredricson med bättre tid.

Läget blev ännu bättre när Sweetnam och Fuchs rev (fyra respektive åtta fel).

Fredricson var dock iskall, och red, återigen, felfritt.

– Det här är hoppning på absolut högsta nivå. Han håller fokus hela vägen igenom, det är supergenomfört, säger Rolf-Göran Bengtsson till SVT.

Hindren låg kvar trots lite rull

Fjärde felfria rundan i rad, men ändå inte lika grym som tidigare i veckan. All In var på två hinder, men de låg kvar trots lite rull.

– Han har två lätta touchar, minimalt. Men för All In som är så försiktig gör det snarare att den skärper sig efter att ha varit på. Han var absolut klockren hela vägen hem efter det.

Jens Fredricson förklarar ytterligare.

– All In är lite trött, det kan förklara varför han klonkar i. Alla hästar är trötta nu, det svåra är att motivera sin häst en gång till. Han hade inte samma höjd i språnget som tidigare. Det gäller att nyttja den energi som är kvar nu.

Leder inför andra rundan

Klockan 16.05 inleds den andra rundan, med de 12 bästa ryttarna. Fredricson har 0 fel, följt av irländaren Cian O’Connor på 2,25. Trea är holländaren Harrie Smolders som tack vare en felfri runda klättrat från nionde plats, han har 5,52 fel. Fyra är en annan irländare, Shane Sweetnam, 6,10.

Under pausen får All In gå och dricka vatten och äta energifoder. Peder Fredricson skickade sin bror till den mixade zonen och laddar i stället på egen hand.

– Han går också och fyller på med extra energi, säger Jens.