Aggressiv Ekström tog pallplats

DTM: Mattias Ekström var tvåa på Lausitzring Foto: Audi Communications Motorsport / Audi Communications Motorsport

Mattias Ekström stod för loppets upphämtning.

Och tog en andraplats på Lausitzring.

– Taktiken fungerade perfekt, säger han.

Jamie Green tog sin andra seger på fyra lopp när han vann DTM -loppet på tyska Lausitzring, men bakom honom körde Mattias Ekström in som tvåa.

Svensken som var åtta i lördagens lopp körde nu upp sig från just plats åtta med hjälp av en mycket aggressiv strategi.

– När jag har en bra set-up har jag alltid varit duktig på att ta hand om däcken, säger Ekström som kallades in till det obligatoriska depåstoppet efter ett enda varv.

Svensken körde sedan väldigt jämna varvtider och körde om Robert Wickens sex varv från mål.

– I dag hade vi en bra set-up och därför kunde vi ta lite större risker, säger svensken efter sin första pallplats för året.

– Eller risker, det var ingen risk eftersom däcken var bra även under slutet av loppet.

Ekström som kombinerar DTM med VM i rallycross ligger nu sexa i det tyska mästerskapet efter två tävlingshelger. Han har 32 poäng Lucas Auer leder med 69, han är 16 poäng före tvåan Jamie Green.