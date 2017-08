Utbrottet – efter nya smällen: ”Aldrig mer ett sånt här lag”

Foto: CMORE Stefan Andersson Skill (till höger).

Piraterna tappade segern i sista heatet hemma mot Smederna och riskerar nu att åka ur elitserien.

Då rasar lagledaren Stefan Andersson Skill.

– Aldrig mer ett sånt här lag, jag har gjort bort mig totalt, säger han i C More.

En omgång återstår av grundserien i elitserien i speedway och på tisdagen trodde många att snacket skulle handla om bottenfinalen mellan Indianerna och Rospiggarna i kampen om nytt kontrakt.

Men det blev aldrig spännande.

Rospiggarna gjorde processen kort och tog en förkrossade seger med 53–35 efter att bland annat ha bjudit på fyra ”femettor”.

I stället riktades de flesta blickarna mot Motala – och det rafflande mötet mellan Piraterna och Smederna.

”Är tom”

Piraterna var tredjejumbo, på samma poäng som Indianerna och Rospiggarna, inför kvällen och i desperat behov av poäng för att rädda nytt kontrakt.

Och det såg länge mörkt ut. Efter en ”femetta” i sjunde heatet ledde Smederna med åtta poäng och hade kopplat ett järngrepp om matchen.

Då rasade Piraternas lagledare, Stefan Andersson Skill.

– Jag är ganska tom. Jag hade en bra känsla inför matchen, men ni ser väl själva hur det ser ut. Vi släpper sent, gör konstiga förstasvängar... jag kan inte sätta fingret på det, men det är något som är totalt fel i år. Det är jäkligt frustrerande, sa 45-åringen i C More.

– Jag ska ta ett snack med grabbarna och fråga om de vill vinna det här eller om de vill ta tidig semester.

”Pinsamt”

Sedan stod Motala-laget för en rejäl upphämtning, tog över ledningen och hade 44–40 inför det 15:e och avgörande heatet.

Då tappade man allt.

Gästerna svarade med kvällens andra – och absolut viktigaste – femetta, kvitterade till 45–45 och knep därmed bonuspoängen efter att ha vunnit det första mötet i maj.

– Jag vet inte om jag ska ta fram sågen igen, men... vi åker inte som ett lag. Än en gång viker vi ner oss i de sista heaten och det håller inte. Det är pinsamt. Skiträligt, säger Andersson Skill.

Nu är Piraterna ny nästjumbo, en poäng före Indianerna på nedflyttningsplats.

Vetlanda seriesegrare

I sista matchen väntar tabelltrean Dackarna.

– Vi måste vinna och ta bonusen, och det är inte så lätt mot Dackarna. Just nu är jag jäkligt besviken. Vissa kör för laget, resten är skit. Aldrig mer ett sånt här lag, jag har gjort bort mig totalt, säger Andersson Skill.

Samtidigt står det klart att Vetlanda vinner serien efter 54–36 hemma mot Masarna på tisdagen.