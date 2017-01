Kohonen först över 1 000 poäng

Mika Kohonen nådde 1000 poäng i SSL när Helsingborg vann mot Warberg.

Nu hyllas han av hela innebandyvärlden.

– Jag är rörd och saknar ord, säger Mika Kohonen.











Världens genom tiderna mest framgångsrika innebandyspelare Mika Kohonen fortsätter att skriva historia.

Den finske stjärnan, som inför den här säsongen återvände till Sverige efter ett år i Finland, noterade en assist i bortamatchen mot Warberg när Helsingborg vann med 6–4.

Därmed blev 39-åringen den första spelaren någonsin att nå 1000 poäng i SSL (högsta serien).

Kohonen spelade fram Daniel Johnsson som krutade in 1–2-reduceringen via en motståndare och in.

– När man når milstolpar i stora sporter så brukar det vara mål i tom kasse, någon andraassist eller liknande. Det brukar inte vara så snyggt och det var inte det här heller, säger Kohonen.

– Jag har gjort snyggare assist, men det var skönt att få det gjort. Allt har sin mening och det var dags idag.

Hyllades – och hyllar motståndet

Han hyllades i arenan och fick också blommor av Warberg.

– Det visar vilken klubb Warberg är. De visade uppskattning och respekt. Idrottskultur som det ska vara.

Hyllningarna till #29 strömmade också in på sociala medier när det stod klart att han nått 1000 poäng.

– Väldigt många har hört av sig på olika sätt. Sms, sociala medier och allt möjligt. Jag känner mig rörd, säger han.

– Jag tackar ödmjukast från hela hjärtat, det finns så många fina spelare och människor. Jag saknar faktiskt ord.

”Resan är inte slut”

Mika Kohonen, som under sin tid i Sverige också spelat i Balrog och Storvreta, har ett tungt CV. Han har vunnit fyra SM-guld, har poängrekordet under en SSL-säsong (107 poäng) och har blivit utsedd till världens bästa innebandyspelare fem gånger.

Han är också överlägsen i den totala SSL-statistiken. Tvåan Hannes Öhman är 217 poäng efter och Daniel Calebsson, tvåa på listan över aktiva spelare, är 349 poäng efter.

– Det är stora siffror, absolut, säger Kohonen.

– Men jag tänker inte på det nu. Jag kör vidare. Resan är inte slut. Att vi tog tre poäng idag var viktigare än 1000 poäng, att vinna är det som driver mig vidare.

FAKTA Mest poäng genom tiderna i högsta serien

1. Mika Kohonen: 1 000 poäng (344+656)

2. Hannes Öhman: 783 poäng (476+307)

3. Peder Bodén: 727 poäng (355+372)

4. Niklas Jihde: 722 poäng (422+300)

5. Magnus Svensson: 707 poäng (473+234)

Källa: Innebandyförbundet Läs mer