”Lewis kan förgöra karriärer”

Hamiltons pappa varnar Valtteri Bottas

Valtteri Bottas får chansen intill Lewis Hamilton.

Men det kan stå honom dyrt.

– Lewis kan förgöra karriärer, varnar Hamiltons pappa.

Efter Kanadas GP 2016 firade de tillsammans - då för olika team. Hur ser det ut i år? Foto: Tom Boland / TT / NTB Scanpix

Anthony Hamilton har följt sin son sedan han inledde satsningen mot F1 och han har även arbetat som sonens manager. Ne är det inte många veckor innan årets säsong startar med årets första tester och Hamilton den äldre drar igång psykkriget.

Han varnar Mercedes nye förare Valtteri Bottas för sin son.

- Alla går in i samma team som Lewis måste ha planerat sin karriär väldigt bra. Att gå upp mot honom kan kosta dig din karriär, säger Antony Hamilton till Sky Sports.

Krossat flera kollegor

En titt tillbaka under Lewis Hamiltons karriär visar att förare som Sergio Jiminez och Matthew Wilson har fått känna av det, även om den senare emellanåt kör rally-VM i sin pappas team. För teamkompisen från EM i F3, Charles Zwolsman, tog karriären en annan riktning än vad han hade tänkt efter tiden till sammans med Hamilton och även om Adrian Sutil tog sig till F1 har han aldrig nått en pallplats och han de största rubrikerna fick han sedan han dömts för misshandel efter en incident på en nattklubb efter Kinas GP 2011.

– Lewis är feg och jag vill inte ha honom som vän. Han är ingen man, sa Sutil till Bild sedan Hamilton vägrat att vittna i rättegången och därmed var deras vänskap över.

Vill bara vinna

Även under åren i F1 har Lewis Hamilton varit en tuff konkurrent, redan under sitt första år, 2007, låg han och de två senaste årens mästare Fernando Alonso i luven på varandra. Det slutade med att McLaren förlorade VM-titeln till Ferrari och Kimi Räikkönen, samt att Alonso lämnade teamet och han har inte vunnit någon titel sedan 2006. Inte heller Heikki Kovalainen lyckades växa vid Hamiltons sida utan han lämnade McLaren efter två gemensamma säsonger och numera kör han Super GT.

Nico Rosberg och Lewis Hamilton kamperade ihop under tre säsonger hos Mercedes, men tysken avslutade karriären sedan han besegrat Hamilton och vunnit VM-titeln 2016.

– Ju äldre och mognare han blir ju närmare kommer han toppen av sin karriär, säger Anthony Hamilton.

– Lewis tänker bara på att vinna.