Yigit: ”Han har bara mött sopor”

Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

På den tv-sända presskonferensen och det obligatoriska stirra på varandra-efterspelet är Europamästaren Anthony Yigit och spanske utmanaren Sandor Martin artiga och snälla mot varandra.

Efteråt dömer Yigit ut sin motståndare totalt.

– Han är som en budgetversion av mig, säger Anthony.

Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN Yigit och Martin.

Respekt men inte överdriven respekt. Yigit, 26, med 19 segrar, noll förluster och en oavgjord är säker på att han ska vinna lördagens EM-match i Solnahallen över den två år yngre Martin som har 29 segrar och en förlust.

Hur är Martin som boxare?

– Som mig. Jag är bara snäppet vassare. Han är southpaw som jag. Han kan röra sig bakåt, framåt, slåss. Det kommer att bli en explosiv fajt. I alla fall de första ronderna, sen tror jag han kommer att tröttna. Jag kör ju på.

Men det kommer att bli intensivt från start?

– Ja. Det är jag som vill att det ska bli det, för jag vet att han inte kommer att palla det.

Du är väldigt säker på dig själv.

– Jag har råd att vara självsäker för jag har tränat så hårt. Det finns inget annat. Frågar man hur man gör för att bli världsmästare får de titta på hur jag har tränat.

Anthony umgås mycket med Mikaela Laurén, som han ser som en syster vars positiva kraft har utvecklat honom som person.

Har Mikaela inte lärt dig någonting? Du ska väl spruta vatten eller myggspray på din motståndare?

– Det där är CJ. Inte Mikaela, svarar Anthony.

”Trash talk är inte min grej”

CJ Hussein, Anthony och Mikaelas gemensamma före detta tränare i England, som gillar när det blir stökigt inför matcherna har legat bakom en del av Lauréns uppmärksammade attacker men har inte fått Yigit att skapa kaos.

– Jag känner att det där med trash talk är inte min grej. Det passar inte mig. Jag respekterar min motståndare för det han gjort, hur han tränat och när man sen går upp i ringen får vi göra vårt bästa. Vinnaren vinner. Det brukar vara jag.

I och för sig brukar Sandor Martin också vinna.

– Men… man får kolla på vilka motståndare han har mött. Jag tror att många av mina motståndare hade han förlorat mot. Jag skulle inte kunna se honom slå DeMarcus Corley, eller irländaren Philip Sutcliffe Jnr, som jag slog.

Din promotor, Nisse Sauerland, säger att du och Martin är de två bästa superlättviktarna i Europa.

”Han har bara mött sopor”

– Det där är bara snack. Nisse tycker inte det. Kom igen. Nisse tycker inte det. Jag kommer slå honom (Martin), det kommer inte ens att gå tiden ut. Nisse vet det. Sandor är lite förvirrad för han har bara mött sopor. Han tror att han är bättre än han är.

– Han har boxats alla sina matcher i Barcelona men han har inte mött någon bra. Nu för en gångs skull kommer han att möta en som tvingar honom att ta ut det bättre ur sig och han kommer inte att veta hur han ska boxas mot mig. Även om han har fler matcher än mig har han inte erfarenhet.

Anthony Yigit har skaffat sig massor av erfarenhet genom att ta tuffa matcher på bortaplan.

– Jag har mött obesegrade. Mött danskar i Danmark. Tyskar i Tyskland. Engelsmän i England. Jag körde OS. Jag har vad en boxare behöver av erfarenhet.

Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN Motståndaren Sandor Martin tränar.

Tipset är att Yigits nästa match efter en seger över Sandor Martin blir en VM-match. Nisse Sauerland ser lördagsfajten som en elimineringsmatch som kan avgöra vem av två utmanare som ska få gå upp om en VM-titel. Speciellt känns IBF-titeln intressant efter att Terence Crawford, som haft alla de fyra stora organisationernas titlar, avsade sig titeln elva dagar efter att han vunnit den. Förmodligen kommer Crawford snart avsäga sig även sina titlar för WBA, WBC och WBO.

– Vinner jag den här så, absolut. Titlarna är vakanta, säger Anthony.

”Känns som mitt ansvar”

Är du mogen för det?

– Absolut. Jag har slagit de som kommit i min väg och det känns som att jag har slagit de bästa prospects som har funnits. Crawford ska gå upp en viktklass. Vi är generationen efter som väntar på vår tur.

Känner du att du börjar bli erkänd och känd i Sverige? Trots att du har hållit på länge har knappt någon utanför boxningen vetat vem du är.

– Det där har varit lite mitt fel också. Jag har varit in my own mind. Fokuserat på mitt. Så länge jag vinner matcher är jag nöjd men nu känner jag att det är kul att visa svenska folket att boxningen går framåt och att vi har bra boxare.

– Då känns det lite som mitt ansvar att komma fram och säga hej, här är jag. Vi har en Europamästare, den första på 30 år, och det är jag. Det är jag inte för att jag är en talang, för det är jag inte. Hård träning slår allt.

Du sticker till Moldavien för en Rocky-liknande uppladdning och där ligger du och läser böcker i ett ruffigt logement.

– Man måste hålla hjärnan fräsch också.

Anthony hyllar den gamla sovjetiska idrottsdisciplinen. Han har för sin tränings skull bott i Danmark, Tyskland, på Teneriffa och i London. Han är engagerad och totalt hängiven sin idrott. Pratar sju språk och förstår ytterligare ett par.

Tror du att folk fått en annan bild av dig genom alla de här sakerna har synts?

– Både ja och nej. Jag har precis flyttat tillbaka till Sverige. Så himla känd är jag inte. Fortfarande är jag den av alla svenska boxare som har minst antal följare på instagram, men de är snart 3 000. Det där kommer.

Mikaela Laurén har betydligt fler …

– Hon har väl så där hundra tusen miljarder. Men hon är värd det. Hon har fått fajtas igenom större delen av sin karriär på egen hand.

Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige har många boxare av hög internationell klass just nu, men de följer inte den gängse schablonen som missanpassade gangsters som slått sig ur fattigdom och elände till ett bättre liv. Tvärtom är det många välartade vältaliga välutbildade och snälla utövare man möter både bland herrar och damer.

– Speciellt jag försöker ändra bilden av fajters generellt. Jag ska inte säga att fajters är stöddiga men ser du en fajter blir du kanske rädd. Jag vill ändra på det. När man tittar på mig ska man kunna relatera till det. Hej, jag är en grabb från Jordbro, jag tror på min sport därför är jag där jag är.

”Boxning har hjälpt många stökiga människor”

– Om jag går runt och spelar Allan-Ballan, eller slöddrar när jag pratar eller inte klär mig som man ska, då kommer folk att tänka vad är det här för en karaktär? Jag vill inte att de ska tänka så. De ska tänka om han kan då kan jag. Kämpar man så kan man.

– Boxning har hjälpt många stökiga människor och det har räddat många från att bli stökiga. Mig till exempel när jag bodde i Jordbro. Man var ju ung. När jag började boxas fick jag nya kompisar inom sporten. I stället för att gå och festa la man sig för att sova därför att jag och grabbarna skulle ut och springa morgonen efter.

– Jag började att boxas när jag var 15. Åldern när man är mest nyfiken på nya saker. Det var tufft. I början tänkte man jävla boxning, nu kan jag inte gå på den där festen, men jag gick ändå till mitt gym och nu är jag tacksam. Men då tänkte jag det ger mig ingenting. I efterhand förstår jag nu hur mycket det har gett mig.

Europamästare är Anthony Yigits första stora internationella titel som proffs.

Det kan bli många fler.

FOTNOT: Superlättvikt kallas för juniorweltervikt av en del organisationer, vilket på svenska blir lätt weltervikt. Man får väga in på max 63,5 kg.