Johan Kristoffersson leder rallycrossen i Höljes

Han leder VM.

Och han var snabbast i Höljes.

Nu har Johan Kristoffersson perfekta förutsättningar för att ta sin första seger på hemmaplan.

– Publiken här är fantastisk, de bär en fram, säger han.

Han kom till Höljes som VM-ledare och när VM-tvåan Mattias Ekström kör DTM istället för VM i rallycross den här helgen så har han goda chanser att ta greppet om mästerskapet och sin första VM-titel.

– Jag hade det lite svårt i det första heatet, även om jag fick en bra start så låg jag lite långt ut. Därefter körde jag om Oliver Eriksson och hade fri fart i två varv och det räckte till en bra tid, säger han.

– I det andra fick jag en bra start, Sebastien Loeb som hade första positionen blev lite inklämd och jag tog över ledningen. Det var fantastiskt att få komma ut i ledningen i andra sväng och sedan köra fyra varv inför hemmapubliken. Det var en go känsla.

•Det pratas om rekordpublik i år igen. Hur upplever du stämningen?

– Den är helt fantastiskt, stämningen var otroligt bra redan i torsdags. Publiken här brinner verkligen för rallycrossen och jag känner ett otroligt stöd.

I dag avgörs ytterligare två kval, men enligt väderprognosen ska det regna i morgon eftermiddag när både semifinalen och finalen avgörs och under inledningen av säsongen har Volkswagen och Kristoffersson haft lite problem när förhållandena växlat under en tävlingshelg.

– Vi ska skaffa oss en bra plan under förmiddagen, men sedan får vi se hur förutsättningarna är och hur banan ser ut. Det gäller att samla så mycket poäng som möjligt utan att riskera någonting, säger Johan Kristoffersson.

– Samtidigt har Petter Solberg ( teamkollegan) oh jag haft lite olika inställnignar under träningarna och kunnat samla mycket information. Vi har kunnat anpassa bilen bra och har ett gott samarbete.