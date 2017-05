Leffe: Vilken av tv-jättarna faller först och hårdast?

Discovery Networks Sweden (Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Animal Planet, Discovery Channel, TLC, Europsport, Eurosport 2) största rättigheter:

✓ OS 2018, 2020, 2022 och 2024.

✓ Kval till fotbolls-VM i Ryssland 2018.

✓ U21-EM 2017, fotboll.

✓ Allsvenskan och Superettan 2020-2025, fotboll.

✓ Europa Leauge, fotboll (ytterligare två säsonger).

✓ Samtliga fyra Grand slam-turneringar, tennis.

✓ Giro dìtalia, Tour de France, Vueltan, cykel.

✓ VM damer 2017, handboll.

KOMMENTATORER, EXPERTER, REPORTRAR

✓ Profiler som har värvats till Discovery sedan uppköpet av SBS 2013. Kommentatorer och experter som, sedan tidigare, jobbade för exempelvis Eurosport finns därför inte med i sammanställningen.

FOTBOLL

Hasse Backe, studioexpert

Kommentar: Ena året på C More, nästa på Discovery, och sedan vidare till förbundskaptensjobbet på Kurrekurreduttön. Hasse Backe byter uppdragsgivare som en annan byter tv-kanal under ett OS och från och med nästa år är han tillbaka på C More. Eller?

Simon Bank, studioexpert

Kommentar: Sportbladets krönikör är expert i studion i samband med Europa League och Sveriges VM-kvalmatcher.

Karin Frick, programledare

Kommentar: Bland de första som värvades till hårdsatsande Discovery. Spelade andrafiolen på TV4 men här är Karin kanalens förstaval. Leder de stora studiosändningarna och får tung roll under OS.

Niklas Jarelind, kommentator

Kommentar: Lockades, precis som Frick, över från TV4 där han mest kommenterade superettan och/eller från en städskrubb på Gärdet. Betydligt pampigare uppdrag nu och har även testat handboll och alpint.

Nora Henriksson, reporter

Kommentar: Också tidigt in. Tidigare programledare på Canal Plus när Canal Plus hette just Canal Plus. Nu allt som oftast reporter.

Kim Källström, studioexpert

Kommentar: Värvades in direkt efter avslutad landslagskarriär och som ersättare för Backe som stack iväg på annat håll. Stor potential.

Anders Svensson, expertkommentator

Kommentar: Kim eller Anders? Anders eller Kim? Anders Svensson har mest fungerat som expertkommentator och Kim har stått i studion. En icke-fråga så här långt, alltså.

OS

Jonas Karlsson, programledare/kommentator/reporter

Kommentar: En liten sensation när SVT-stöpta Karlsson lämnade moderskeppet för en kommersiell aktör. Användbar i många roller. Prestigevärvning.

Jessica Almenäs, programledare

Kommentar: Tidigare på TV4 med trav, danslek och frukost-teve på CV:et. Programledare som ska leda OS-sändningar tillsammans med bland andra Jonas Karlsson och Karin Frick. Exakt vilken typ av sändningar återstår att se.

Tommy Åström, programledare/kommentator

Kommentar: Klassvärvning. En duktig sportjournalist med integriteten kvar. De växer inte på träd, längre. Bra programledare, strålande kommentator, som väl tröttnade på att sitta instängd på C More när de drog in på sin på-plats-bevakning.

Isabel Boltenstern, reporter

Kommentar: Allsidig reporter som kan ta sig an det mesta. Har hockey som en liten specialitet. Tidigare på Viasat.

Patrick Ekwall, reporter

Kommentar: Fick sparken av TV4 efter 23 år men ”välkomnades in i värmen” av ett spelbolag och har, tillsammans med Frank Andersson, gjort reklam för spel sedan dess. Nu är han ute i kylan igen. Går in som reporter under OS 2018.

Peter Forsberg, expert ishockey

Kommentar: En av de fräckare rekryteringarna i branschen på evigheter. ”Foppa” för en enorm respekt med sig, i alla läger. Måste upp ett snäpp under OS, jämfört med under CHL. Det kanske löser sig självt? När kommer ”Lidas”?

Magdalena Forsberg, expert skidskytte

Kommentar: ”Foppa” var en prestigevärvning som gjorde det lättare att locka till sig fler bra namn, har jag hört. Som till exempel ”Magda”, en av flera som tröttnade på SVT och Vinterstudion efter OS-tappet.

Anja Pärson, expert alpint

Kommentar: Anja är Anja. Enorm erfarenhet. Stort kunnande. Tenderar att bli lite väl i gasen ibland.

Per Elofsson, expert längdskidor

Kommentar: Följer OS-rättigheterna som en trofast Eurasier.

Anders Södergren, expert längdskidor

Kommentar: Södergren har alltid varit en sådan person och idrottsman som man vill hoppa upp i famnen och stanna hos en stund. Vi får se om det blir så även i OS-soffan 2018.

Hans Olsson, expert alpint

Kommentar: Har fungerat som expert i Europsport den gångna vintern men det är väl framförallt under OS som den stora skaran tv-tittare ska få bekanta sig med Sti… Hans Olsson.