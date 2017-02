”Största förändringen någonsin inom F1”

Upp till sex sekunder snabbare - per varv

Hamilton i sin Mercedes 2016 - i år blir han ännu snabbare med en helt ny tjänstebil Foto: Kamran Jebreili / TT / NTB Scanpix

Snabbare bilar och bredare däck.

F1-säsongen 2017 kan bli något alldeles extra.

– Det är en av de största förändringarna man någonsin gjort, säger Pirellis Paul Hembery.

Inför årets säsong har däckleverantören haft möjligheter att testa med modifierade bilar från tidigare F1-säsonger, men eftersom man inte har gjort några tester med de nya bilarna än så vet varken Pirelli eller någon annan vad som egentligen väntar när lamporna släcks inför premiären i Australien den 26 mars.

– Det är enormt svårt att förutspå någonting. Med de bilarna vi har testat utvecklas inte kraften på samma sätt som den kommer att göra med årets bilar, säger Paul Hembrey när han möter media i samband med ett PR-jippo i Turin, Italien.

– Det enda man kan säga när vi nu har tittat på all den data vi har samlat, är att det kommer att gå betydligt snabbare. Någon mer precis uppskattning är omöjlig att göra.

Slut på Mercedes dominans?

Det har skett stora förändringar på aerodynamiken och däcken är betydligt bredare jämfört med tidigare. Detta leder i sin tur till att rangordningen mellan teamen kan förändras rejält och det är inte någon självklarhet att de senaste årens dominanter från Mercedes är överlägsna i år igen.

– Det är en av de största förändringarna man någonsin gjort inom Formel 1, all data som vi har samlat in under åren är värdelös och även om man har gjort stora framsteg när det gäller datasimuleringar så kommer det att bli enorm spännande, säger Hembrey.

– En sådan regeländring kastar omkull förhållandena mellan teamen och flera team räknar med att äntligen kunna köra om Mercedes. Jag tror att det finns fyra eller fem team som kan klara av det, det brukar alltid några som överraskar när man gör en sådan förändring.

Upp till 6 sekunder snabbare

Förarna har tränat extra hårt i vinter eftersom påfrestningen på kroppen ökar när farten ökar - och det kommer den att göra.

– Jämfört med 2016 kommer bilarna att vara mellan två och sek sekunder snabbare, per varv. Det beror lite på vilken bana man kör på, säger Hembrey.

Han påpekar att det kanske inte blir så stor skillnad på en höghastighetsbana som Monza eftersom kurvorna där är ganska trånga, men att det finns andra banor där skillnaden blir betydligt större.

– Silverstone kommer exempelvis att bli intressant, där finns det flera kurvor där förarna kör för fullt, där kommer de kunna köra upp till 25 km snabbare i timmen i vissa svängar. Det är verkligen häftigt.

Säsongen startar med försäsongstester i Barcelona den 27 februari, men räkna inte med att de säger allt för mycket om hur säsongen kommer att bli. Dels är det lite för kallt i luften och dels är det först till premiären som bilarna har sin första utvecklingsfas.

Därför är det värt att ställa klockan på 07.00 söndagen den 26 mars.

