”Fler ska kunna se matcherna”

Marcus Leifby intervjuar tv-chefen som köpt allsvenskan

KRYLBO/HEDEMORA.

En mer än 20 år lång epok är över.

Från och med säsongen 2020 flyttar allsvenskan i fotboll in hos Eurosport och Kanal 5.

– Vi vill att flera ska kunna se matcherna i allsvenskan och superettan. Till ett bättre pris, säger Emir Osmanbegovic, sportchef på Discovery Networks Sweden.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Sedan 1997 har allsvenskan i fotboll sänts i TV4 och C More (då Canal Plus) men under fredagen blev de klart att Sveriges två högsta fotbollsserier på herrsidan flyttar in hos Discovery Networks Sweden som ägs av den amerikanske mediejätten Discovery Communications.

I Sverige äger Discovery – där bland andra Kanal 5, Kanal 9 och Eurosport ingår – sedan tidigare fyra olympiska spel med start 2018 och från 2020 och sex år framåt blir de alltså allsvenskans och superettans hemvist.

Avtalet med Svensk Elitfotboll presenterades under fredagen och nu undrar förstås många fotbollsintresserade ”vad fan händer nu!!??”.

Så, vad händer nu?

– Ambitionen är att erbjuda svensk fotboll till fler tittare och till ett mer attraktivt pris. Det är det vi ska jobba med. Vi är inte i premium pay-branschen, det är inte vår affärsidé. Vi vill öppna upp allsvenskan och superettan och erbjuda den till betydligt fler tittare än i dag.

Så du menar att det inte blir kunden som betalar priset den här gången?

– Det är inte vår plan. De ska inte betala mer än de gör i dag, utan snarare mindre än vad de gör i dag.

Kan du lova det?

– Ja. Vår affärsidé här är att fler ska följa ligorna till ett mer attraktivt pris. Jag förstår om folk är oroliga för förändringar men det här ska bli en förändring till det bättre. I våra samtal med svensk elitfotboll så har vi sagt att vi ska bredda intresset, öppna upp allsvenskan och superettan för fler tittare, och vi ska göra det till ett mer attraktivt slutpris för fansen.

Var, i vilken kanal eller på vilken plattform, kommer vi att kunna se allsvenskan så där ”billigt”?

– Mest i Eurosport, men vi kommer också sända i vår huvudkanal Kanal 5. Exakt hur många matcher per säsong vet vi inte i nuläget. Men minst ett tiotal. Och när avtalet kickar igång 2020 så är vår målsättning att 50-60 procent av Sveriges hushåll ska ha tillgång till Europsport.

Varför allsvenskan och varför just Eurosport?

– Allsvenskan passar in i vår strategi kring Eurosport. Det är ett stort och känt varumärke men här i Sverige har den varit en ”Sleeping Beauty”. Många känner till Eurosport, tycker om kanalen, men det är inte så många som konsumerar den i dag.

Och det ska allsvenskan lösa?

– Vi vill försöka väcka upp den med fint innehåll. Det finns bra saker där redan, vi har fina cykel- och tennisrättigheter, men vi tror att den skulle må bra av en stor lokal rättighet och där är allsvenskan perfekt. Vi vill göra Eurosport till en stor och relevant aktör.

Alla snooker-älskare blir säkert lite oroliga nu.

– Vi älskar våra snooker-älskare, de behöver inte vara oroliga, vi ska inte sluta visa snooker.

Har ni verkligen fotbollsredaktionen som krävs för att visa 500 matcher per säsong – i sex säsonger?

– Vi kommer att behöva hämta in folk, så klart. Och vi ska fortsätta jobba extremt hårt med stora profiler. Vi har ”Foppa” på ishockey, Anja Pärson på alpint, ”Magda” på skidskyttet och vi satsar alltid på de bästa namnen, och gärna på profiler som i tid är nära sin aktiva karriär. Samtidigt har vi starka fotbollsprofiler idag, med Anders Svensson och Kim Källström, exempelvis. Vi har sänt EM- och VM-kval och sänder U21-EM i sommar, så vi har en bra grund där.

Sex av Discoverys profiler. Foto: Discovery

500 matcher per säsong. I sex säsonger. Det blir 3000 matcher. Håller era digitala plattformar verkligen måttet?

– De håller måttet för innehållet vi har i dag, tycker jag. Men vi måste steppa upp och vi ska steppa upp. 2017 lanserar vi en helt ny plattform där vi har samarbetet med ett företag som ligger bakom MLB:s, NHL:s och HBO:s plattformar. Jag vet inte hur många miljoner människor världen över som går in på HBO när de lanserar ett nytt avsnitt Games of Thrones, men det håller.

Och då håller den även för Halmstad-J Södra?

– Det borde den göra, säger Emir Osmanbegovic som berömmer C More för deras arbete med allsvenskan och superettan.

– De har gjort ett superjobb i 20 års tid. Jag har bara positiva saker att säga om deras bevakning och produktion. Men vårt mål är att förädla, inte förvalta.

Ute i Europa har andra tv-bolag blivit erbjudna att köpa loss delar från det enorma OS-rättighetspaketet som ni köpte. Kan det bli aktuellt med en vidareförsäljning av allsvenskan?

– Vi har OS i 54 europeiska länder och i vissa länder äger vi inte några stora fri-teve-kanaler, vilket är ett av kraven på rättighetsinnehavaren. På de marknaderna säljer vi vidare. I Sverige och har vi både Kanal 5 och Kanal 9. Vi köpte inte allsvenskan för att sälja den vidare, det kan jag säga.

Firar ni ikväll då?

– Ja, det ska vi göra på något sätt. Det här är en stor dag för oss. Det finns ett stort engagemang och intresse kring svensk fotboll och det ska bli ett nöje att paketera det och försöka matcha fansens intresse med en fin produkt. Och vi tar oss an uppgiften med stor ödmjukhet. Vi vet att allsvenskan betyder väldigt mycket för väldigt många.