Indianerna nära konkurs – har miljonskuld

Ingen vet om Indianerna kommer att ha pengar till att köra i elitserien den kommande säsongen. Ingen vet heller om laget kommer att finnas kvar som förening.

– Vi håller på med ett sista försök, men jag vet inte, säger ordförande Dan-Åke Moberg som är orolig för framtiden.

Speedwayklubben Indianerna har skulder till Kronofogden på 160 000 kronor och ytterligare betalningskrav på ett par miljoner. Det mesta handlar om löner till åkarna i klubben.

Skulder till Kronofogden

I början på veckan meddelade Kronofogden att Indianerna har en skuld på nästan 160 000 kronor.

SVT rapporterar att det rör sig om en skuld på 149 000 kronor till företaget Fendea Finans som håller i klubbens skuld till åkaren Antonio Lindbäck.

Men också 7000 kronor till Svea Inkasso och då har tre pågående betalningsförelägganden inte beslutats av Kronofogden ännu.

Det rör sig om skulder till Hallbergs kommun, AGA gas och Adrian Seifer.

”Ett par miljoner och lite där över”

– Vi har varken kommit framåt eller bakåt, säger ordförande Dan-Åke Moberg.

Hur stor är skulden just nu?

– Jag kan inte säga hur stor skulden är just nu för vi har klarat av en del av den, men det är ett par miljoner och lite där över det handlar om.

– Det är inte ett dugg svårt att hamna i den här situationen, vi har inte sett upp med avtal som vi har gjort med alla människor.

Skulden har skrämt bort sponsorer och kommunen som under tidigare säsonger hjälpt Indianerna ekonomiskt.

– På grund av att en från styrelsen och en utanför tillsammans gick ut och talade om att vi låg i en ekonomisk skuld kunde vi inte sälja något (sponsorskap) inför kommande säsong, säger klubbens ordförande och fortsätter:

– Ju mer media desto sämre blir det, så enkelt är det. De vi skriver avtal med läser i media och då ser dem det här.

FAKTA Skulderna till åkarna NA rapporterar att Indianerna har skulder på 2,8 miljoner kronor till sina förare. ▪ Till danske VM-stjärnan Niels-Kristian Iversen: 900 000 kronor.

▪ Till Fredrik Lindgren: 800 000 kronor.

▪ Till Antonio Lindbäck: 620 000 kronor.

▪ Till Joel Andersson: 180 000 kronor. Läs mer

Kampen mot klockan

Även om skulderna har varit detsamma har situationen blivit mer akut i och med att tiden har börjat ticka mot sitt slut.

– Ja, det är en bra sammanfattning, vi har olika grejer på gång men vi har inte fått något färdigt som vi kan redovisa.

Vilket är det värsta scenariot?

– Det värsta som kan hända är att vi hamnar i konkurs. Om vi ska vara kvar i Elitserien får vi inte gå i konkurs.

Går det att rädda det sjunkande skeppet?

– Möjligheterna finns, annars hade vi gett upp för längesen. Jag hoppas att vi kan sy ihop något med ett antal företag då kommunen inte verkar intresserade.

Den 9 maj är det premiär i Elitserien och om Indianerna ska få möta Vetlanda i premiäromgången behöver de få ordning på sina skulder.

Den här veckan har klubben planerat att hålla ett sponsormöte, och på måndag håller klubben ett medlemsmöte.