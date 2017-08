Bolts Jamaica vidare – trots larmkaoset

Ett brandlarmskaos inför.

Sedan tog Usain Bolt Jamaica till final i stafetten.

– Oh, så överlägsen han var, säger TV4:s expert A Lennart Julin.

I dag tar Usain Bolt , 30, farväl av VM-scenen.

Bolt är en del av Jamaicas lag på 4x100 meter stafett, men inför lördagsmorgonens försök stördes de aktiva friidrottarna av ett brandlarm.

Just när de aktiva skulle ta sig in på arenaområdet utlöstes larmet och friidrottarna stoppades från att komma in på arenan.

”Väldigt upprörd stämning”

Eurosports expert Jonas Karlsson beskrev situationen som ”kaotisk” och att stafettlagen blev ståendes utanför – utan möjlighet att vare sig värma upp eller byta om.

– Det var en väldigt upprörd stämning här och frustrerat bland de aktiva som undrade: När kommer vi att komma in? Frågan är om tävlingarna kommer i gång i tid. Brandlarmet gjorde att det blev kaotiskt, sa kommentatorn Tommy Åström i Eurosport.

Jamaica enkelt vidare

Men brandlarmskaoset störde inte Jamaica och Usain Bolt.

Stafettlaget tog sig vidare till final hur enkelt som helst med tiden 37,95 där Bolt agerade avslutningsman.

– Där ser man vilken överkapacitet han har. Oh, så överlägsen han var, säger TV4-experten A Lennart Julin.

Snabbast i försöken var USA – med guldmedaljören på 100 meter, Justin Gatlin – med 37,70.

Stafettfinalen, som blir Usain Bolts avskedsföreställning, avgörs i kväll klockan 22.50.