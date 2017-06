Däcken Mercedes stora problem

POLE POSITION

1) Lewis Hamilton

Han gillar inte det ultramjuka däcket som används i Kanada i helgen, samtidigt är han F1-kungen av Kanada. Hamilton har tagit fem segrar i Montreal, fler än någon annan förare i helgens startfält.

2) Andrea Dovizioso

Trots kräksjuka vann han motoGP loppet i Mugello, med en Ducati. Det har ingen italienare klarat av tidigare. I helgen kör serien i Barcelona.

3) Johan Kristoffersson

Han leder VM i rallycross inför helgens deltävling i norska Hell. Där har han aldrig vunnit, men VW har med sig nyheter som ska göra bilen bättre i de långsamma kurvorna.

4) Fernando Alonso

Han gör F1-comeback efter Indy 500 och han börjar med att ställa tuffa krav på McLaren, det forna mästarteamet som inte tagit en poäng i år och haft enorma motorprpblem.

– Vinner vi före september stannar jag.

Han inledde tävlingshelgen i Kanada med att återigen ha motorproblem.

5) Sebastian Vettel

Han vann i Monaco och leder VM i F1, men kontraktet med Ferrari går ut efter säsongen. Just nu har han dock inte tid att diskutera någon framtid så han avvaktar.

6) Hayden Paddon

Hyundaiföraren leder Italiens VM-rally som avgörs på Sardinien. Teamkollegan Thierry Neuville är tvåa medan VM-ledaren Sebastien Ogier är sjua efter den första av tre tävlingsdagar.

7) Felix Rosenqvist

Racerförare kör Formula E i Berlin i helgen. Han fortsätter i mästerskapet även 2018, då kör han också för Mahindra.

8) Max Biaggi

Den flerfaldige världsmästaren i roadracing skadades svårt när han tränade under fredagen. 45-åringen har svåra skador i bröst och rygg, men skadorna är inte livshotande.

9) Jonnie Lindberg

Dragracingförare laddar stenhårt inför de avlutande 15 loppen Han är elva i det amerikanska mästerskapet, men behöver en plats band de tio första för att få vara med och slåss om mästartiteln.

10) Emil Bergkvist

VM-föraren gästar rally-SM som kör i Gävle i dag.

✓ Motorstopp

Honda

Deras tre år som motortillverkare för McLaren har varit under all kritik. De gick in för att vinna mästerskap, men har varit långt, långt från titelkampen. Nu planerar McLaren och VD Zak Brown för en framtid med en annan motorleverantör.

Honda lär dock bli kvar i F1, den japanska tillverkaren har skrivit kontrakt med Sauber till 2018.