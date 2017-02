Ferraris överraskning

Nya F1:an en T-formad fena















1 / 6

Efter ett år utan segrar ska Ferrari tillbaka till toppen.

Med hjälp av en gigantisk T-fena.

– Självklart vill vi bli världsmästare, säger Sebastian Vettel.

Sauber och Marcus Ericsson inledde veckan med att presentera sin F1 :a, C36, och den visade upp en rejäl hajfena bakom cockpit, i går var det Mercedes som täckte av sin silverpil men tyskarna valde en annan design utan någon rejäl fena.

– Det är ett monster, den mest detaljerade F1:a som jag har kört, sa Lewis Hamilton som jagar sin fjärde VM-titel.

Ferarri överraskade

I dag följde sedan Ferrari med en rätt trist presentation online - men bilen med namnet SF70H överraskade.

Den röda bilen är försedd med en stor vit T-formad fena som påminner något om McLarens bil från 1995. Dessutom har Ferrari bland annat förändrat hjulupphängningen och dragit upp sidepodsen för att effektivt leda in luftströmmen under bilen.

Under vintern har man dessutom jobbat hårt med motorn, den nya regeländringen har gett alla team en möjlighet att komma i kapp - och går förbi de senaste årens dominanter från Mercedes. Därför har italienarna inte lämnat någonting åt slumpen.

– Självklart vill vi bli världsmästare, säger Sebastian Vettel som vunnit fyra VM-titlar med Red Bull och nu kör sin tredje säsong för Ferrari.

– Det måste alltid vara målet när man kör för Ferrari.

Varken han eller teamkollegan Kimi Räikkönen har vunnit något lopp för Ferrari sedan Vettel var först i mål efter Singapores GP i september 2015.

Ferrari lämnade inga ytterligare kommentarer i samband med sin presentation, men strax efter presentationen körde Kimi Räikkönen de första varven på hemmabanan Fiorano.