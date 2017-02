VM-kostnaden: 1 777 552 000 000 kronor















Vad är det värt att betala för ett fotbolls-VM?

Frågar du Ali al-Emadi, finansminister i Qatar, är svaret i runda slängar 1 777 552 000 000 kronor, skriver BBC.

Svindlar siffrorna?

Okej, vi kortar ner det till den veckovisa budgeten – på 4 400 000 000 kronor.

När Qatar tog hem VM-turneringen i fotboll 2022 stod det klart att det skulle krävas en tidigare ojämförbar satsning för att arrangera mästerskapet. Det fanns noll matchdugliga arenor och ont om infrastruktur anpassad för världsmästerskapet.

Med drygt fem och ett halvt år kvar börjar kostnadsbilden klarna.

Två svenska statsbudgetar

Enligt BBC byggs det just nu arenor och infrastruktur i landet till en kostnad av hisnande 4,4 miljarder kronor i veckan. Och enligt Qatars finansminister Ali al-Emadi förväntas den takten hållas i tre, fyra år till. Och den totala kostnaden väntas alltså landa på, i runda slängar, 1 777 552 000 000 kronor, eller 1777,5 miljarder.

Som en jämförelse väntas VM i Ryssland 2018 kosta 118 miljarder och en liknande nota landade även VM i Brasilien på.

Sätter man det i ett större perspektiv motsvarar det alla utgifter den svenska staten har i sin budget – två gånger om.

Ändå har Qatar kritiserats hårt för de slavliknande former som landets gästarbetare arbetar under för att få arbetet klart i tid. Uppgifter gör gällande att över 1000 gästarbetare har fått sätta livet till under VM-relaterade byggnationer.