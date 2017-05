Gustav Malja tog pallplats i Monaco

Gustav Malja tog pallplats i Monaco Foto: Motorsportpublications

I Barcelona tog han poäng.

I Monaco stod Gustav Malja på prispallen.

– En fantastiskt härlig känsla, säger han

Foto: Motorsportpublications

Svensken som kör Formula 2 tog poäng under den förra tävlingshelgen i spanska Barcelona och under helgen i Monaco fortsatte han att visa god form, trots att han bara var 12:a i kvalet.

Under det första loppet använde han sig av en mycket effektiv strategi och efter 41 körda varv var han sexa i mål. Det gav honom en plats i det andra startledet under dagens sprintrace och han körde in som trea bakom Nyck de Vries (Nederländerna) och Johnny Cecotto Jr. (Venezuela), båda kör för Rapax.

– En fantastiskt härlig känsla, säger Gustav Malja som kör för Racing Engineering.

Malja tog pallplats i Monaco

Detta är första gången sedan 2012 som en svensk förare står på prispallen i just Monaco efter ett lopp i F1:s främsta supportklass. Då var det den nuvarande F1-föraren Marcus Ericsson som slutade tvåa - bakom just Cecotto Jr.

– Det är verkligen mäktigt att få stå på pallen just här i Monaco, i den här miljön och i den mest klassiska tävlingen av alla. Jag är nöjd med loppet och kände att jag var snabbare än Cecotto framför mig, men tyvärr är det väldigt svårt att köra om på den här banan. Det har varit en bra helg överlag och jag ser redan fram emot att bygga vidare på det här under resten av säsongen.

Efter tre av elva deltävlingar ligger Gustav Malja på nionde plats i FIA Formula 2 Championship och nästa tävlingshelg avgörs i Baku, Azerbajdzjan, den 23–25 juni.