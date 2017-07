Chockbilden efter tunga etappen

Foto: BERNARD PAPON / POOL

Pawel Poljanski hade en tung 16:e etapp under Tour de France.

På Instagram ger han nu bevis.

”Jag tror mina ben är lite trötta”, skriver han till chockbilden.

Den polska cyklisten, som kör för Bora-Hansgrohe, försökte under den 16:e etappen av Tour de France redan från start att göra ett ryck i toppklungan.

Det gick inte alls.

Han, och lagkamraten Marcus Burghardt, hamnade snabbt långt bak och Poljanski cyklade till slut i mål som 65:e man, en minut och 43 sekunder bakom vinnande Michael Matthews.

Och den tuffa etappen kändes.

Visar med chockbild

På Instagram visar nu Poljanski upp en skräckbild som visar hur mycket det egentligen tog på krafterna.

”Jag tror att mina ben är lite trötta”, skriver han.

Bradley Launikonis, doktor i biomedicin, förklarar bilden:

– När vi är i vila cirkulerar vanligtvis fem liter blod per minut ner i våra ben. En otränad person kommer kanske som mest upp i 20 liter. Elitcyklisterna, däremot, har dubbla det, ungefär 40 liter per minut. Det är mängder med blod som flyter igenom benen under en lång period, och då lägger sig blodet där, säger han till australiensiska ABC .

Stallet Bora-Hansgrohe har redan åkt på en stor motgång under årets Tour de France. Efter en krasch i den fjärde etappen så stängdes stjärnan Peter Sagan av, och efter den nionde etappen valde även Rafal Majka att hoppa av efter en krasch.