”Sa till Anna att hon ska glömma golfen”

Foto: Göran Söderqvist / TT NYHETSBYRÅN Annika Sörenstam

Körtelfebern kunde ha krossat Anna Nordqvists drömmar.

Nu avslöjar Annika Sörenstam hur hon stöttat den svenska stjärnan inför Solheim Cup.

– Jag sa åt henne att glömma golfen ett tag, berättar Sörenstam.

Anna Nordqvist var krasslig redan i US Open i mitten av juli.

Efteråt diagnosticerades den 13:e-rankade svenskan med körtelfeber och omedelbart hörde hon av sig till Solhem Cup-kaptenen Annika Sörenstam .

– Hon hörde av sig direkt och vi har varit i ständigt kontakt sedan dess, berättar Sörenstam för Sportbladet.

Ja, det stora samtalsämnet inför den 15:e upplagan av Solheim Cup har handlat om just Anna Nordqvist. 30-åringen tvingades ställa in sin medverkan i Scottish Open och därmed uppfyllde hon inte kvoten för antal spelade Europatour-tävlingar som krävs för att bli direktkvalificerad till Solheim Cup-laget.

Ett wild card skulle krävas.

Och ett wild card fick hon.

”Håller tummarna”

Efter British Open häromveckan – där Anna Nordqvist inte bara kom till start, utan också smått sensationellt kom delad sjua – meddelade Sörenstam att Nordqvist får ett av hennes fyra wild cards.

– Det var ju väldigt positivt att Anna kunde spela British Open, och väldigt förvånande att det gick så pass bra som det gjorde, säger Sörenstam.

Foto: Frank Franklin II / TT / NTB Scanpix Anna Nordqvist.

Var du orolig?

– Så klart, men det finns inte så mycket man kan göra. Man kan bara att hålla tummarna och hoppas på det bästa. Jag var på plats vid British Open så jag pratade med Anna där också. Hon mådde ganska bra, men efteråt behövde hon vila.

Vad har du sagt till henne?

– Redan när vi pratade efter US Open sa jag: ”Ta hand om dig själv, det är det viktigaste. Glöm golfen ett tag, glöm Solheim Cup. Fokusera på hälsan, tänk långsiktigt och känn ingen press från mig”.

Har du själv spelat tävling riktigt sjuk någon gång?

– Klart man har varit förkyld någon gång eller haft början av en influensa. Men det här är annorlunda, körtelfeber är allvarligt. Sen brukar man väl säga ”beware of the sick golfer” (se upp för den sjuka golfaren), hehe. Oftast spelar man bra när man är krasslig, för då kliver man in med mindre förväntningar och plötsligt spelar man jättebra, säger Sörenstam.

”Gillar hennes stil”

Den tidigare tiofaldiga major-vinnaren gav även ett wild card till en annan svenska – 24-åriga Madelene Sagström.

– Jag har följt ”Maddes” utveckling de senaste två åren och är väldigt imponerad. Hon var bra på Symetra Tour (undertouren till LPGA) och när hon väl kvalade in på LPGA-touren var hon ju ganska snabb med att fixa några topp tio-placeringar. Det tyder på en bra stabilitet, att hon kan mäta sig med de allra bästa. Och rent spelmässigt är hon en långtslående och aggressiv tjej. Jag gillar hennes stil och det känns som hon passar in bra i laget, speciellt eftersom banan spelas ganska långt.

LÄS OCKSÅ ”Sjukdomen påverkar mer än jag trodde”

FAKTA EUROPAS LAG Direktkvalificerade:

Georgia Hall, 21, England

Florentyna Parker, 28, England

Melissa Reid, 29, England

Carlota Ciganda, 27, Spanien

Catriona Matthew, 47, Skottland (spelande vice-kapten, ersätter skadade Suzann Pettersen, 36, Norge)

Charley Hull, 21, England

Karine Icher, 38, Frankrike

Jodi Ewart Shadoff, 29, England Wild cards:

Anna Nordqvist, 30, Sverige

Caroline Masson, 28, Tyskland

Emily Pedersen, 21, Danmark

Madelene Sagström, 24, Sverige Ledare:

Annika Sörenstam, 46, Sverige (lagkapten)

Marta Figueras-Dotti, 59, Spanien (vice-kapten)

Maria McBride, 43, Sverige (vice-kapten) USA:S LAG

Direktkvalificerade:

Lexi Thompson, 22

Stacy Lewis, 32

Gerina Piller, 32

Cristie Kerr, 39

Danielle Kang, 24

Michelle Wie, 27

Brittany Lang, 31

Brittany Lincicome, 31

Lizette Salas, 28 Wild cards:

Austin Ernst, 25

Angel Yin, 18

Paula Creamer, 31 Ledare:

Juli Inkster, 57 (lagkapten)

Pat Hurst, 48 (vice-kapten)

Wendy Ward, 44 (vice-kapten)

Nancy Lopez, 60 (vice-kapten) Läs mer

Sörenstams sista

Solheim Cup spelas i år på Des Moines Golf and Country Club i Iowa, USA. Det här blir Annika Sörenstams sista medverkan. Efter åtta deltaganden som spelare, tre som vice-kapten och nu en som lagkapten, tar hon farväl av den prestigefulla tävlingen.

Om hon känner vemod?

Inte alls.

– Jag är förberedd. Visst, jag har haft hur kul som helst i Solheim Cup och kommer sakna den på det viset. Det har verkligen varit en ära, men stafettpinnen måste få vandra vidare. Det är dags för andra att ta över, säger Annika Sörenstam.

FAKTA TIDIGARE VINNARE I SOLHEIM CUP 2017: ?

2015: USA (14½–13½)

2013: Europa (18-10)

2011: Europa (15-13)

2009: USA (16-12)

2007: USA (16-12)

2005: USA (15½–12½)

2003: Europa (17½–10½)

2002: USA (15½–12½)

2000: Europa (14½–11½)

1998: USA (16-12)

1996: USA (17-11)

1994: USA (13-7)

1992: Europa (11½–6½)

1990: USA (11½–4½) Läs mer

