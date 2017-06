Videogranskning i allsvenskan aktuellt – redan nästa år

Domarbasen Bosse Karlsson. Foto: BILDBYRÅN

Domarbasen Bosse Karlsson slår fast att det begåtts misstag i vårens allsvenska omgångar, men är besviken på kritiken som haglat i de fall domsluten varit rätt.

Han ser dock att en del misstag snart kan undvikas med hjälp av videogranskning.

– Det kan finnas redan i nästa års allsvenska, säger han.

Flera domslut har väckt stor uppståndelse under vårens och försommarens inledande omgångar.

Utvisningsmatchen i Malmö, offsidemålet mellan Djurgården och IFK Göteborg, en missad AIK-straff är bara några exempel.

Men har det varit fler kontroversiella situationer än vanligt och vad säger Svenska fotbollförbundets domarkommitté om de upphaussade domsluten?

Sportbladet lät Bosse Karlsson, ordförande, ger sin syn.

– Vi har nollvision, som i trafiken. Men det är svårt att nå noll med stora misstag, säger han.

– Det har varit turbulens kring vissa domslut. Men jag tror att domarna granskas mer detaljrikt i dag. Vi upplever det inte minst från tv-bolaget som sänder. Sen ska vi ha kritik. Vi måste ta kritik när vi gör fel, men det gör ont i domarhjärtat när vi får det i de fall vi gjort rätt, säger han.

Situationerna som hamnat i fokus har – precis som alla andra situationer – granskats.

En bevakare framför tv:n

Under varje allsvensk match finns en domarobservatör på plats på arenan. Samtidigt följer en bevakare matchen framför en tv.

Deras respektive rapporter når domarkommitténs kansli. De sammanställs och bearbetas och analyseras av tre ledamöter från domarkommittén.

Feedback och eventuella ändringar i de betyg, som domarna tilldelas efter Uefa-modell, går sedan tillbaka till domarna.

Så har till exempel Mohammed Al-Hakim fått besked om att han borde dömt straff till AIK i lagets derby mot Djurgården när Sauli Väisänen gick omkull i andra halvlek.

- Vi har talat om för honom att han missade den, säger Bosse Karlsson.

I matchen mellan Malmö FF och Östersund hamnade den nye allsvenska domaren Magnus Lindgren i centrum efter tre utvisningar.

– De två utvisningarna av Malmö-spelare var helt riktiga, sen han vi diskutera den som Östersund fick, säger Bosse Karlsson.

”Inne i ett generationsskifte”

I kritiken fanns en uppfattning om att domaren, Magnus Lindgren, kanske inte riktigt var redo sitt uppdrag?

– Det var kanske ett svårt uppdrag för en ganska ny domare. Det kan man nog kommentera i efterhand, som lägger till:

– Vi är inne i ett generationsskifte.

Lägg där till att Jonas Eriksson och Mohammed Al-Hakim haft internationella uppdrag och Martin Strömbergsson varit skadad.

Det har också funnits önskemål om att domarna ska vara mer synliga , efter matcherna. Flera av de erfarna domarna är vana vid att berätta om sina domslut efter matchen för media. Men tendensen är inte lika stark hos de mer oerfarna domarna och nu ska de mediatränas.

– Det bästa är om de ställer upp och säger sin synpunkt. Vi vill helst att de har sett situationen innan de uttalar sig, så det inte blir helt fel, men de får själva bestämma. Under uppehållet kommer de att få mediaträning, säger Bosse Karlsson.

Videogranskning testas

Under domarkommiténs sammanträde i juni kommer man också att diskutera videogranskning under match. Det testas just nu under pågående U 20-VM där Jonas Eriksson och hans team deltar.

– Det handlar om att granska de stora besluten. Offside är det man kan se bäst. Videobedömning tycker jag plocka bort de stora misstagen och det tjänar alla på. Offside-situationen mellan Djurgården och IFK Göteborg med en en meter fel placering på AD (assisterande domare) hade varit en sådan grej man hade kunnat upptäcka, säger Bosse Karlsson.

Upplägget kommer sannolikt att användas i VM nästa sommar och Bosse Karlsson tror att det kan bli aktuellt i allsvenskan redan kommande säsong.

– Det är inte långt borta, säger han.

Rätt eller fel – domarbasen om domsluten som berör och upprör

Foto: ANDREAS HILLERGREN

✓ MALMÖ-DJURGÅRDEN

När: 24 april.

Domare: Jonas Eriksson.

Malmös Yoshimar Yotún satte en armbåge i Magnus Erikssons ansikte, senare avgjorde han matchen. Det blev ett gult för Malmö-spelaren.

Bosse Karlsson: – Det är en grov utvisning, det kan vi aldrig gömma.

Foto: BILDBYRÅN

✓ MALMÖ-ÖSTERSUND

När: Den 14 maj.

Domare: Magnus Lindgren, Göteborg.

Utvisningar för Malmös Behrang Safari, som gav Hosam Aiesh en örfil, och Franz Brorsson, som fällde Saman Ghoddos. Utvisning för Östersunds Jamie Ryan Hopcutt, som knuffade en MFF-spelare.

Bosse Karlsson: – De två utvisningarna på Malmöspelarna är helt riktiga. En hand i ansiktet är en förnedring av en annan människa. Den andra tacklingen behöver jag inte ens kommentera. Vi kan däremot diskutera om Östersunds utvisning var rätt.

Foto: CMORE

✓ DJURGÅRDEN-GÖTEBORG

När: 15 maj.

Domare: Andreas Ekberg.

Jesper Karlström avgör för Djurgården. Men Magnus Eriksson, som spelade fram till Karlström, stod offside när Elliott Käck passade honom.

Bosse Karlsson: – Det var fel, jag förstår kritiken. Den assisterande domaren står i fel position, han är cirka en meter för långt ner.

Foto: CMORE

✓ DJURGÅRDEN-AIK

När: 22 maj.

Domare: Mohammed Al Hakim.

Dif:s Jacob Une-Larsson tacklade omkull AIK:s Sauli Väisänen i straffområdet en timme in i matchen.

Bosse Karlsson: – AIK skulle ha straff där. Vi har talat om den för Mohammed, han vet att han missat den.

Foto: BILDBYRÅN

✓ HAMMARBY-J-SÖDRA

När: 28 maj.

Domare: Kristoffer Karlsson.

Utvisning för Hammarbys mittback Richard Magyar för hands. Han hade redan ett gult kort.

Bosse Karlsson: – Ren okunskap om man säger det inte ska vara varning. Skott mot mål som stoppas med hands är en varning. Kristoffer sköter sitt jobb. När det sägs annat, vilket skapar en sådan stämning som blev, så blir man ledsen.