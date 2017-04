Mattias Ekström vann även årets andra VM-lopp

Mattias Ekström vann även årets andra VM-lopp

Han vann i premiären.

Då kallade han det tur.

Mattias Ekström vann även årets andra VM-lopp.

– Ibland har man tur två gånger, säger Mattias Ekström.

Det var VW och Johan Kristoffersson som inledde säsongens andra VM-deltävling i rallycross bäst. Han var snabbast under lördagens båda kval i Portugal, men när det skulle avgöras under söndagen var det Ekström som var bäst.

– Vi var inte de snabbaste den här helgen, men vi ger aldrig upp och på slutet var detta den seger jag fått kämpa hårdast för under min karriär i rallycross-VM, säger Audiföraren Ekström.

Solbergs pyspunka

Även i finalen var det Volkswagen med förarna Petter Solberg och Johan Kristoffersson som inledde bäst och hade en dubbel ledning under inledningen av loppet, men Solberg drabbades av en punktering och tappade farten.

- Min plan var att komma i väg från startlinjen så snabbt som möjligt, säger den trefaldige världsmästaren Solberg.

– Vi hade farten hela helgen och tanken var att Johan skulle lägga sig bakom mig i början av heatet. Men sedan fick jag en pyspunktering på vänster bakhjul och jag ville bara komma ut på raksträckan så att Johan kunde köra förbi. Det hände vid sämsta tänkbara tillfälle, jag var i vägen för honom och hindrade honom och det var inget jag kunde göra åt det.

Ekström vann även årets andra VM-lopp

Istället kunde Ekström ta över kommandot, men när han gjorde ett misstag i slutet av loppet fick han sedan en tuff fajt med Peugeots Sebastien Loeb. Ekström lyckades dock hålla undan och tog sin andra seger på lika många lopp och leder nu VM 14 poäng före Kristoffersson som var trea i mål.

– Det handlar mycket om att orka hela vägen, det är långa och tuffa helger och det är den där orken som gör skillnaden i slutet, säger Ekström som är regerande världsmästare.

– Det gäller att orka, även när det inte är perfekt och inte ge upp.

Dubblerar på Hockenheim

Han kombinerar VM i rallycross med den tyska serien DTM och nästa deltävling i rallycross avgörs på Hockenheim i Tyskland, samtidigt som premiären av DTM. Då ska Ekström dubblera och köra båda klasserna.

– Det gjorde jag förra året, det var bra träning, säger Ekström som vann den deltävlingen.

– DTM är fortfarande min prioritet och rallycrossen en bonus. Jag kommer med största sannolikhet att missa en deltävling i rallycross så det är skönt att det går bra så länge det går. Nu har vi nästan full pott på de första racen och det kan inte börja så mycket bättre.