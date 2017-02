Emil Jönsson petas från VM-sprinten

En dröm går i uppfyllelse.

En annan går i kras.

Emil Jönsson, som tagit flera mästerskapsmedaljer, är uttagen till VM men får inte köra sprint som är hans specialitet.

– Jag är otroligt besviken över att inte få åka sprint. Det är det som hela min karriär har handlat om och det är där jag har mina styrkor, säger Emil Jönsson.

Foto: Bildbyrån / Pontus Orre

När förbundskapten Rikard Grip presenterade VM-truppen under söndagen har Emil Jönsson hunnit vänja sig vid beskedet.

Sprintstjärnan, som tog brons i sprint på OS 2014 och på VM 2011, är uttagen i truppen. Men inte som sprintåkare.

Som det ser ut i dagsläget kommer Teodor Peterson, Calle Halfvarsson, Oskar Svensson och Karl-Johan Westberg åka sprinten.

Karl-Johan Westberg, som blev tvåa på SM-stafetten, i torsdags tar den sista platsen.

Emil Jönsson blev fyra på SM och tror att det spelar in. En annan faktor är att han har haft större framgång i klassisk stil, säsongens två finalplatser har varit i klassisk sprint.

– Jag har inte fått någon förklaring, men det är väl så att jag inte fått ut min kapacitet i skejtteknik. Jag förstår dem till fullo. Man ska ta de som är bra och ser man till SM och ser vilka som var på pallen så var jag inte med där.

Hade det gjort skillnad om du varit på pallen i SM?

– Ja, det tror jag. Men sen tar man en helhetsbild. Hade det varit klassisk stil hade det varit annorlunda. Men det är idrottens hårda värld, säger Emil Jönsson som missade VM på hemmaplan 2015 på grund av skada.

Vann oväntade SM-distansen

Emil Jönsson är noga med att påpeka att han står bakom landslagsledningens beslut.

– Efter en krånglig säsong är det inget som jag är sur för, sen är det klar att jag skulle vilja åka den. Men sen har man ansett att de just nu är bättre på det och då är det bara att falla in i ledet. Jag tycker att det är synd att jag har fått till känslan för sent. Jag får köra 15 km och satsa mot teamsprinten om den blir aktuell, säger Emil Jönsson och fortsätter:

– Det man blir mest frustrerad över är jag inte kunnat träna och få ut det jag vill. Man måste komma till den nivån där man får ut sin kapacitet, men de kanske inte tycker att jag är där nu och det får jag acceptera. Det gäller att inte gräma sig.

Han har haft en inriktning mot att köra längre distansen och vann SM på 15 km klassisk stil i veckan. Nu pekar det på att han får köra den sträckan, där Sverige får ställa upp med fyra åkare plus Johan Olsson, som har friplats.

– Jag har fasat om med tanken på att kunna åka lite längre distanser, men jag hade inte tänkt det nu. Att jag ska komma till ett mästerskap och åka distans. Det är en speciell sits. Men att få åka 15 km på ett mästerskap är en dröm som går i uppfyllelse, säger Jönsson.

Och du är väl sugen på stafetten?

– Jag vill gärna åka den långa stafetten, jag vill åka alla stafetter.