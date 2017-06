Skada stör Bengtssons VM-uppladdning

Stavhopparen Angelica Bengtsson dras med stukade fötter.

Något som tvingar henne att ställa in de två kommande tävlingarna.

– Karlstad GP blir min enda tävling före VM, säger hon till C more.

Angelica Bengtsson , 23, landade illa och fick avbryta Diamond League-tävlingen på Stockholms stadion förra helgen med stukade fötter.

– Jag satte båda fötterna på ribban och stukade båda. Högerfoten tog mest stryk eftersom jag har stukat den förut. Men jag vet att det kommer gå över. Jag kan lika gärna strunta i att tävla fram till VM, sa hon till Sportbladet efter tävlingen.

Står över två tävlingar

Nu har stavhopperskan bekräftat att hon kommer ställa in tävlingar inför VM i London i augusti.

– Vi har nu strukit tävlingarna i både Sollentuna (29 juni) och Göteborg (11 juli), så Karlstad GP (25 juli) blir min enda tävling före VM. Allt för att stukningarna ska läka på bästa sätt, säger hon till C more under sändningarna från lag-EM i Vasa som pågår under helgen.

Där var tanken att Bengtsson egentligen skulle ha tävlat, men istället ersattes hon av Michaela Meijer, 23.

Meijer slutade under midsommardagen femma på höjden 4,15.