Blixt utslagen när åskovädret drog in

Foto: STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ett regnoväder stoppade spelet på andra rundan av PGA-mästerskapen.

Men en svensk har trots det redan spelat klart.

Jonas Blixt nio över par räcker inte för att klara kvalgränsen.

Ett åskoväder drog in över Charlotte, North Carolina, under fredagseftermiddagen lokal tid och stoppade spelet på andra rundan av PGA-mästerskapet – årets sista major.

När spelet avbröts var amerikanen Kevin Kisner i ledningen efter att ha gjort sin andra raka 67-rond är han åtta under par, men då har fortfarande inte alla spelat klart andra rundan.

Enda svensken som spelade på första halvan under andra ronden var Jonas Blixt .

Han har dessvärre redan spelat klart.

Knackigt spel av svenskarna

Blixt hade bland annat en bogey på sjunde och nionde hålet innan han räddade upp med en birdie på tian. Trots det var han sammanlagt nio över par när han summerade andra dagen, vilket innebär att han därmed missar kvalgränsen på Quail Hollow som ser ut att landa på kring fem över par.

Världsnian Alex Norén var ett under par efter 14 spelade hål och är därmed två över par totalt.

Henrik Stenson, brukar ha svårt på Quail Hollow är tre över par efter 14 hål under andra dagens spel.

Veteranen Phil Mickelson som spelar sin 100:e majortävling gjorde under första rundan karriärens sämsta rond med 79 slag och åtta över par.

Under fredagen gick det dock bättre och Mickelson är för tillfället tre över par.