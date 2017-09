Mästarna vände och vann – efter sågning

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

De inledde tveksamt och låg under med 13–15 i halvtid.

Men efter att Anna Olsson sågat egna lagets insats i paus kunde de regerande mästarna vända och vinna premiären mot Lugi med 27–26.

– Vi krigade hela matchen, konstaterar Lugis Melissa Petrén.

När Höör tog hem sitt första SM-guld i våras jämfördes det med några av de största skrällarna i idrottshistorien.

Men när de regerande mästarna tog emot Lugi i kvällen SHE-premiär fick de lov att göra det som favoriter. Hela tio tränare tippade att laget skulle försvara titeln framåt våren.

Kanske var det favoritskapet som gjorde säsongens första halvlek mindre lyckad. Höör tog sin första time out vid ställningen 10–11. Då hade de hållit jämna steg. Men avbrottet gav inte önskad effekt och snart stod det 10–13 på resultattavlan. Lugi kunde sedan hålla undan till en ledning med 15–13 i paus, och H65:s Anna Olsson höll inte tillbaka i paus.

Sågade egna laget

– Försvarsspelet är under all kritik. Vi spelar inte alls med kroppskontakt utan låter dem spela helt fritt. Där behövs en stor förändring. Anfallsspelet är okej, sa Höörs Anna Olsson till C More i paus, och kritiserade även sin egen instats.

– Jag var som resten av laget, för dålig bakåt men okej framåt.

Och liknande ord yttrades förmodligen i omklädningsrummet, för efter paus ryckte H65 upp sig även om matchen var fortsatt jämn.

Med två minuter kvar kom slutligen avgörandet. Lugis mittnia Melissa Petrén – som annars stod för en solid insats och 8 kassar – sköt högt över vid ställningen 26–25. Istället kunde nämnda Anna Olsson kontra in 27–25 till Höör.

Lugi fick in en reducering, men när de i slutsekunden fick chansen att kvittera stod Höörs målvakt Jannike Wiberg för en strålande benparad, och säkrade därmed första segern för säsongen.

”Vet inte vad som hände”

När Sportbladet når Lugis Melissa Petrén efter match är hon glad att säsongen dragit igång, men missnöjd med hur laget fullföljde matchen.

– Vi torskar med en boll, det är klart vi hellre hade vunnit. Vi krigade hela matchen och det kändes som vi hade koll på dem, säger Petrén, som var betydligt mer positiv efter första halvlek.

– I första kändes det bra. Sedan vet jag inte vad som hände, om vi blev trötta eller varför vi börjar göra misstag.

FAKTA Kvällens matcher H65 Höör–Lugi 27–26 (13–15)

H65 Höör: Anna Olsson 6, Marie Wall 6, Anna Bardis 5, Mikaela Mässing 4, Michaela Fransson 2, Evelina Källhage, Emma Rask, Tilda Winberg, Emma Lindqvist. Lugi: Melissa Petrén 8, Ebba Engdahl 6, Elinore Johansson 4, Jenny Carlsson 3, Beatrice Nilsson 2, Sara Olofsson 2, Olivia Löfqvist.

Skuru–Skara 26–21 (16–10)

Skuru: Ulrika Olsson 6, Elin Hansson 5, Jenny Södrén 4, Jenny Linnéll 3, Alexandra Bjärrenholt 3, Hannah Scheuer Larsson 2, Hanna Åhlén, Matilda Lundström, Frida Rosell. Skara: Tilde Wendel Leth 5, Lovisa Henriksson 4, Line Solsö Hindehede 4, Alexandra Roos 3, Elin Ottosson 2, Caroline Friberg 2, Carolina Järlstam.

Skövde–Västerås Irsta 24–30 (11–14)

Skövde–Västerås Irsta 24–30 (11–14)

Skövde: Fator Kücükyldis 7, Elisabeth Collado 5, Rebecka Otter 4, Tilda Olsson 3, Johanna Flygelholm 2, Hannele Nilsson, Celine Hagen, Linnéa Efraimsson. Västerås Irsta: Viola Paulsen 6, Kristin Ullén 5, Charlotte Granfelt 4, Sara Frejd 4, Viktoria Högström 3, Elin Lindén 3, Miriam Sandberg Salach 3, Matilda Forsberg 2.