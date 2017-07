Daniel Ricciardo snabbast inför Ungerns GP

I Ungern slår Red Bull och Daniel Ricciardo tillbaka.

Med de snabbaste träningstiderna.

– Kan vi upprepa detta så finns det en chans på pole, säger han.

För två veckor sedan imponerade Mercedes på Silverstone i Storbritannien, men i helgen väntar helt andra förhållanden under Ungerns VM-deltävling i Formel 1.

Det är närmare 30 grader varmt på Hungaroring, banan har partier som påminner om en trång stadsbana samt många kurvor och nu är det inte längre Mercedes som dominerar.

Under fredagens två träningar var Red Bulls Daniel Ricciardo snabbast av alla.

– Det var positivt att den farten vi hade under förmiddagen under bekräftas under eftermiddagen, men jag tror inte att Mercedes och Ferrari visade allt, säger Ricciardo när han möter media efter den andra träningen.

– Kan vi upprepa detta under morgondagen så finns det en chans på pole position.

Vettel tvåa - Bottas bästa Mercedsförare

Ferraris Sebastian Vettel var tvåa under eftermiddags passet ( +0,183).

– Det fungerade bättre för oss under eftermiddagen då vi hade gjort vissa förändrignar i vår set-up. Vi har vet vilken riktning vi ska gå med våra inställningar och vi vet vad vi måste göra, säger den fyrfaldige världsmästaren Sebastian Vettel.

– Det borde vara förhållandevis jämnt mellan teamen under morgondagen, därför är det viktigt att göra allt rätt. Vi måste jobba lite mer med balansen i bilen, men våra längre stinter kändes bra. Det är däcken som kommer att vara avgörande här, det gäller att få dem att jobba maximalt under ett helt varv.

Valtteri Bottas var bäste Mercedesförare på plats tre. Därefter följde Kimi Räikkönen, Ferrari och Lewis Hamilton, Mercedes.

Marcus Ericssons Sauber har flera uppdaterignar med sig till Ungern, men under fredagens andra träning var han 19:e man. Han slog sin teamkollega Pascal Wehrlein som tappade kontrollen över sin bil och kraschade.

Sauber meddelade i dag att man fortsätter sitt samarbete med Ferrari och kommer att köra deras motorer även 2018.

