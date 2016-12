Han är legendarens största mardröm

Patriots Tom Brady och Broncos Von Miller. Foto: AP/TT

Vissa saker förändras aldrig.

New England Patriots är en av huvudfavoriterna till Super Bowl.

Och quarterbacken Tom Brady dominerar MVP-snacket.

Men det finns ett lag, och framför allt en spelare, som Brady och Patriots drömmer mardrömmar om.

Räkna med att Brady på söndag kväll kastar oroliga blickar var han har Denvers fruktade tacklingsmaskin Von Miller.

I fjol, när New England Patriots var på väg mot ännu en Super Bowl, sprang man in i Denver Broncos . Eller rättare sagt, Broncos sprang in i dem och vann AFC Championsship-duellen. Brady tacklades 19 gånger, den högsta noteringen för en quarterback sedan 2006. Han blev även sackad 2,5 gång av Von Miller som dessutom svarade för en interception.

Även lagens tidigare möten den säsongen slutade i Broncosseger, som sedan gick vidare och vann Super Bowl i legendaren Peyton Mannings sista match.

Brady har ett record på 2–7 på Sports Authority Field at Mile High, vilket är den sämsta bortamatch-statistiken i hans karriär, så att prata om ett bogeyteam är verkligen ingen överdrift. På söndag kväll möts de i just Denver och Patriots har många anledningar att överkomma sin rädsla för spöket.

Framför allt för att man kan säkra slutspelsplats. Men på kuppen även krossa Broncos slutspelsdrömmar.

Broncos har haft en trög säsong och står på 8–5. Regerande mästaren har inte råd med så många fler förluster då ett koppel lag flåsar i nacken. Problemen beror inte så mycket på att Manning slutat, arvtagaren Trevor Siemian har gjort det helt okej. Nej, snarare handlar det om att springspelet kört fast sedan CJ Anderson pajat sitt knä i oktober.

Ett etablerat springspel är grundstenen i head coach Gary Kubiaks filosofi. Nu får han inte i gång den offensiva produktionen. Broncos är till exempel bara rankat som 19:e NFL-lag i passade yards – och 27:a i rushing.

FAKTA Sändningstider NFL

Lördag: 02.25, TV3 Sport HD/Viaplay: New York Jets–Miami Dolphins



Söndag: 18.45, TV3 Sport HD/Viaplay: Kansas City Chiefs–Tennessee Titans 19.00, Viaplay: New York Giants–Detroit Lions 22.25, TV3 Sport HD/Viaplay: Denver Broncos–New England Patriots 22.25, Viaplay: San Diego Chargers–Oakland Raiders 02.20, TV3 Sport HD/Viaplay: Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers Måndag: 02.30, TV3 Sport HD/Viaplay: Washington Redskins–Carolina Panthers Läs mer

Istället får deras erkänt starka försvar bära en orimligt stor del av lasten. Och det har så här långt hållit nere motståndarnas poäng till 18,6/match vilket är sjätte bäst av alla lag. Och i den försvarsmuren är Von Miller en stenhård och bärande komponent.

27-åringen från Dallas, Texas, är extremt snabb och atletisk med en oerhörd motor.

För att Brady ska kunna freda sig från Miller krävs att han får bästa tänkbara hjälp av sin offensiva linje. Brady är även känd för att göra sig av med bollen otroligt snabbt, gärna runt två sekunder. Men två sekunder är tillräckligt för att hinna få Miller på sig.

Ett lag som hoppas att Brady ska hinna undan Millers attacker är Miami Dolphins som ligger på samma antal segrar som Broncos i wild card-racet.

Dolphins spelar redan på lördag kväll mot New York Jets , och de gör det med sin reserv-QB sedan Ryan Tannehill skadat sitt knä. Det värsta befarades i form av avslitna korsband.

Men läkarundersökningar visade att det ”bara” rörde sig om uttänjda ledband. Dock kan Tannehill tidigast vara tillbaka i spel om två veckor. Under tiden får man förlita sig till Matt Moore, som senast han var Dolphins förstaval, 2011, kastade nio interceptions och sackades hela 36 gånger.

Moore som är känd för sitt chansartade spel är övertygad om att han ska föra Dolphins till slutspel. Ibland är det tur att minnet är kort.

FAKTA QB:s största hot 1. Von Miller, OLB, Denver Broncos Sack, forced fumble, fumble recovery Touchdown. Finns det något spel som är mer spektakulärt att se? Von Miller är en av de bästa när det gäller att få loss bollen när han sackar motståndarlagets QB:s och med 13,5 sacks hittills i år så delar han förstaplats i sackligan. Miller är en sådan spelare där det behövs en separat gameplan för att stoppa honom, samt separata möten coacher emellan. 2. Khalil Mack, DE, Oakland Raiders Mack är ett defensivt monster med 61 tacklingar. Med 11 sacks, 4 pass-defend, 1 pick six, 5 forced fumbles och 3 fumble recoveries är han en ligans absoluta dominanter på försvaret, och då är han bara inne på sin tredje säsong i ligan. 3. Cliff Avril, DE, Seattle Seahawks Nio års-veteranen som började sin NFL-karriär i Lions har just nu sin livs säsong, med 11,5 sacks och 5 forced fumbles hittills är han en av dem i Seahawks försvar som är otroligt tongivande men få ger honom den uppmärksamhet han förtjänar. 4. Landon Collins, SS, NY Giants Giants investerade mycket pengar under off-season på att förbättra sitt försvar. Men en spelare som redan fanns till förfogande var andra års-Strong Safetyn Collins, som har 100 tacklingar (!) och leder i alla kategorier bland ligans Safetys, 5 interceptions varav en för TD, 3 sacks och 13 pass-defend. En riktig klippa i Giants bakre försvar som kan bli en riktig slutspelshjälte. 5. Vic Beasley, OLB, Arlanta Falcons Delar förstaplatsen i sackligan med Von Miller. Andra års-spelaren som har en riktigt bra säsong. Med 13,5 sacks och 6 forced fumbles är han en riktig odåga för anfall att möta. Läs mer