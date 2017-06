Artemis till kvalfinal i America’s Cup

Foto: AFP

Den svenska båten Artemis var i underläge med 1–3 i matcher i kvalsemifinalen i America’s Cup.

Men sedan vände Artemis mot Softbank från Japan.

Tre segrar under torsdagen och en under fredagen gjorde att svenskbåten besegrade japanerna med totalt 5–3 och är därmed klar för kvalfinal i America's Cup.

Där ställs de i bästa av nio matcher mot Nya Zeeland, som vann sin kvalsemifinal mot Storbritannien med totalt 5–2.

Japan var annars bättre i starten under fredagens segling, men så småningom tog Artemis över och ryckte åt sig en ledning på vattnet i Bermuda.

Anders Gustafsson, Kalle Torlén och Andreas Axelsson är de tre svenskarna som finns med i laget.

Vinner Artemis även kvalfinalen får båten möta Oracle i finalen den 17–27 juni. Den serien avgörs i bäst av 13 seglingar.